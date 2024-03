Sheinbaum ofreció llevar trolebuses eléctricos a Ciudad Juárez, Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, ofreció llevar trolebuses eléctricos a Ciudad Juárez, Chihuahua, “quiera o no quiera la gobernadora”, Maru Campos, del Partido Acción Nacional.

En su primer mitin oficial de campaña, realizado en el Parque El Chamizal de esa ciudad fronteriza, adelantó que ya estudia las posibilidades legales para replicar ese tipo de transporte que impulsó en la Ciudad de México en beneficio de los juarenses, ya sea administrado por la federación o por el municipio.

“Ya me puse de acuerdo, que no puedo decir su nombre porque todavía no empieza su campaña, pero ya me puse de acuerdo con el próximo alcalde aquí de Ciudad Juárez y miren, ¡quiera o no quiera la gobernadora, va a haber transporte público en Ciudad Juárez!”.

Ese fue el momento que generó más aplausos de los miles de asistentes al evento masivo y que arrancó algunos gritos de “¡pre-si-den-ta!”.

Horas antes, en conferencia, la aspirante detalló que ese sistema se implementaría en la avenida Panamericana que, aunque es vía federal, ya tiene un carril confinado que se podría usar.

Centros de atención inicial

Desde un atril, sin moverse por el templete, como sí lo hacía en sus mítines de precampaña, Sheinbaum Pardo también ofreció construir “centros de atención inicial” para los hijos de madres trabajadoras de la maquila en esa ciudad fronteriza.

También anunció que habrá una sede de la Universidad Rosario Castellanos, misma que fue creada durante su gobierno en la CDMX, y que se va a construir una carretera de Chihuahua a Casas Grandes, además de una ruta de ferrocarril desde Aguascalientes hasta Ciudad Juárez.

Claudia Sheinbaum destacó que tomó la decisión de comenzar su campaña en Ciudad Juárez, “la frontera más bella del mundo, la número 1, porque aquí inicia la patria, aquí Benito Juárez, llegó a defender a la Patria de la invasión francesa. Aquí un lugar que es símbolo de la violencia desafortunadamente contra las mujeres, tenía que venir la primera mujer presidenta de México a iniciar su campaña”.

Además, recordó las medidas implementadas por el gobierno de López Obrador en la frontera, por ejemplo, el aumento al salario mínimo y cuestiones fiscales. También reiteró algunas de las 100 propuestas de campaña que presentó ayer en el Zócalo capitalino y enfatizó el llamado a votar el 2 de junio por todos los candidatos de Morena y sus aliados para hacer posible el llamado “Plan C”.

Por la mañana, cuando morenistas esperaban su llegada al aeropuerto de Ciudad Juárez, hubo una pequeña trifulca entre gente que acusaba a Cruz Pérez Cuéllar, morenista y actual alcalde del municipio, quien se quiere reelegir, pues lo acusaban de “corrupto” y “represor”.