Diputada morenista María Clemente pide no votar por Sheinbaum ni Gálvez por esta razón (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada María Clemente García, perteneciente a la bancada de Morena en la cámara baja, pidió a la comunidad LGBTTIQ+ no votar por Claudia Sheinbaum ni por Xóchitl Gálvez, luego de que los grupos parlamentarios han retrasado una minuta sobre la discusión sobre terapias de conversión.

La legisladora transgénero clausuró de manera simbólica la sesión de la Cámara de Diputados por no abordar en el orden del día, el dictamen para prohibir las terapias de conversión, “se clausura la sesión por homofobia, por transfobia y lesbofobia, se clausura la sesión”, dijo.

Ante la interrupción de la diputada María Clemente, Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva, decretó un receso en la sesión del pleno.

La diputada protestó que los grupos parlamentarios han retrasado la minuta que se le envió al Senado desde hace dos años.

“Es una farsa que pongan una placa que diga la diversidad, que tengamos dos diputadas trans, y que no se legisle el transfeminicidio, no se ponga la identidad de género en la Constitución, y que no se discuta un dictamen que tiene ya más de dos años aquí detenido, va a terminar la legislatura y no lo quieren discutir ni la derecha, ni la izquierda”, resaltó.