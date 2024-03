Inauguración de Aztlán: atracciones cerradas, poca afluencia y “tarifas populares”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con casi la mitad de sus atracciones cerradas, opiniones divididas sobre los precios y poca afluencia, abrió sus puertas el Parque Urbano Aztlán, que sustituyó a la Feria de Chapultepec, tras más de seis meses de retraso.

Las nuevas atracciones, la temática mexicana y las "tarifas populares", fueron suficientes para que el accidente ocurrido el 25 de septiembre del 2019 en el juego “La Quimera” que dejó a dos personas muertas y a otras dos lesionadas quedara atrás.

Alrededor de las 11:40 horas de este miércoles, el jefe de gobierno, Martí Batres, en compañía de su esposa, Daniela Cordero, y José Miguel Bejos, presidente de Mota-Engil México, empresa constructora del parque, cortaron el listón de la entrada e inauguraron el lugar.

La mayoría de los asistentes entraron hasta que las autoridades capitalinas concluyeron su recorrido y se retiraron del lugar, alrededor de las 12:40 horas.

Durante su visita al nuevo parque, el mandatario local se subió al Carrusel en compañía de su esposa, se tomó fotos con algunos de los asistentes y probó sus habilidades en los juegos de destreza, las cuales no le fueron suficientes para ganar un premio.

Carrusel. Foto: Samantha Gómez

En la entrada, pantallas con los costos de las atracciones y juegos de destreza que iban de los 20 a 120 pesos recibían a los asistentes, quienes tenían la opción de recibir de forma gratuita la tarjeta para entrar al parque y recargarla en la taquilla o en los módulos disponibles para disfrutar de sus atracciones favoritas.

También podían comprar unos de los dos paquetes con los que cuenta el recinto:

Paquete "Todo incluido" por 625 pesos: Los visitantes podían disfrutar de 13 atracciones ilimitadas, una vuelta en la rueda de la Fortuna "Aztlán 360", una visita a "Siniestro: Realidad Virtual" y una entrada a la experiencia inmersiva "El Quinto Sol".

Paquete "Infantil" por 250 pesos: Incluía ocho atracciones ilimitadas.

Antes de integrarse a la fila para comprar alguno de los paquetes, una señora vio los precios de las atracciones y luego de hacer cuentas por algunos momentos, concluyó: "Está muy caro, mejor vamos al Papalote". Atracción mecánica. Foto: Samantha Gómez

Sin embargo, por la inauguración las 18 atracciones en funcionamiento fueron gratuitas hasta las 14:00 horas.

Por lo anterior, en cuanto entraban al lugar, las personas se sumaban a las filas de las atracciones, en donde pasaban hasta 30 minutos bajo el sol a la espera de disfrutar una vuelta en el Carrusel o en "La Montaña Jurásica".

Los precios, entre lo justo y el enojo

En las tiendas de comida se ofrecían latas de refresco por 45 pesos, helado por hasta 59, botellas de agua en 20, Ice por 85, palomitas grandes por 85 y chicas en 75, " te convienen más las grandes", recomendó una de las trabajadoras.

Estos no estaban visibles en las pantallas de los locales y antes de darlos a conocer a los consumidores, los trabajadores tenían que consultarlos varias veces en unos cuadernos.

Los precios despertaron el enojo en algunos de los asistentes, como una señora que se identificó como vecina de la comunidad y relató a Proceso:

"Esperemos que todo siga así y que bajen un poquito los precios... Sí están caros. Se nos hace muy caro todo, la verdad, yo digo lo justo es lo justo, no abusar de la gente".

Cuestionada sobre las diferencias entre Parque Aztlán y la Feria de Chapultepec, respondió: "Está mejorcita, pero la verdad sí se extraña la feria que estaba antes, pero si la construyeron en lo mismo que había, qué bueno porque quedó mucho mejor".

Otro de los visitantes agregó: "Son precios ni tan accesibles, pero para ser un parque de diversiones pues supongo que tampoco tan caros".

La mayoría de los visitantes jóvenes entrevistados por Proceso los consideraron como "accesibles" o aseguraron que no los habían consultado.

La oferta de alimentos era baja, pues en los locales destinados a albergar negocios de comida como Chili's, Subway, Churrería Don Porfirio, Starbucks entre otros, había letreros que anunciaban: "Próximamente". Una de las atracciones abiertas. Foto: Samantha Gómez

Ganadores sin premio

Entre las atracciones abiertas se encontraban diversos juegos de destreza, como "El Chisguete", "Bazucazo" y "Carrera Bombocha". Bazucazo. Foto: Samantha Gómez

En esta última una joven se coronó como ganadora luego de encestar en tres ocasiones una pelota en un tablero con agujeros, sin embargo, no recibió premio.

La razón:

"Por ahora no estamos dando premios, pero después de las 14:00 horas, luego de pagar, puedes volver a intentarlo, y si ganas, recibirás tu premio", explicó el trabajador.

Aunque se fue con las manos vacías, la joven aseguró que las atracciones del Parque Urbano Aztlán estaban "muy padres".

Otros muchachos que esperaban su turno para subirse al juego mecánico "Remolinete" coincidieron con dicho comentario: "Hasta ahora a lo que nos hemos subido y hemos visto nos está gustando mucho, yo a la Feria vine cuando estaba muy chiquito, entonces no me acuerdo mucho, pero de aquí me gustan las instalaciones están muy limpias".

Algunos de los asistentes comentaron que había poca gente, unos lo atribuyeron a que la inauguración fue en miércoles: "Me imagino que cuando la gente se entere (de la inauguración), esto va a estar lleno".

Sobre la tragedia ocurrida en 2019, dijo: "Yo me he dado cuenta de que muchísima gente ni siquiera se enteró del accidente, he estado preguntándoles a algunos y nadie se acuerda".

Accidente y cierre en la Feria de Chapultepec

El 28 de septiembre del 2019, tres días después del accidente que cobró la vida de dos personas, la Feria de Chapultepec cerró sus puertas.

Además, las autoridades capitalinas retiraron la concesión del parque y realizaron un concurso público abierto para construir otro proyecto similar. En 2020 el fallo fue para la empresa Mota-Engil México.

El 10 de mayo de 2023, la exjefa de Gobierno y hoy candidata presidencial de Morena-PVEM-PT, Claudia Sheinbaum, informó que el Parque Urbano Aztlán iniciaría actividades el 30 de agosto del mismo año, sin embargo, la apertura de la primera etapa se retrasó por más de seis meses.