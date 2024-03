Periodista Laura Brugés acusa despido injustificado de Grupo Fórmula tras ser "difamada" en la mañanera

Hoy, tras ser difamada en la mañanera del Presidente, me convocaron a las oficinas de @Radio_Formula donde se me comunicó que no seguiría formando parte de la empresa.



Aquí les cuento a detalle uD83DuDC47uD83CuDFFD#NoSeMataLaVerdadDespidiendoPeriodistas #NoSeMataLaVerdadAcosandoPeriodistas pic.twitter.com/B5ISH8iwjl