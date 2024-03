Salinas Pliego: “No cederemos a la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego publicó en sus redes sociales un videomensaje de más de ocho minutos en el que volvió a abordar sus polémicas con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación con el pago de sus impuestos y el club de golf en Huatulco.

Sobre el primer tema, denunció que en la actual administración el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios”

En el mensaje dedicado a los “#Gobiernicolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más”, el dueño de Grupo Salinas arremete además contra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación de Presidencia, a quien incluso menciona como quien probablemente sugirió la idea de despojarlo del campo en Tangolunda.

E insistió en que el caso se trata de una maniobra para distraer de problemas como la violencia e inseguridad. Asimismo exigió que se rindan cuentas sobre el programa de pensiones para adultos mayores y cuestionó que se haya reservado la información sobre “proyectos faraónicos” como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

“Si me pagas la mitad te la perdono”

En un principio, Salinas Pliego se refiere al tema fiscal

“Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Orador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos.

“Primer tema: No es cierto, pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen, entonces nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo”, afirma el empresario.

“El segundo tema es que el SAT con su actual administración se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y luego dicen: ‘bueno, si me pagas la mitad te la perdono’. Y nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración.

“Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan conforme a derecho quién tiene la razón. Pero no crean que estoy tan seguro de que así va a ser ¿eh? Porque el uso faccioso del poder es algo que se le da sobre todo a un pequeño grupo de radicales liderados por Ramírez ahí el de comunicación social y otros personajes que están ahí”, señaló Salinas Pliego.

En ese contexto denunció la utilización de los medios públicos para efectos del gobierno, así como el uso de redes sociales, “periodistas de mentiras”, “textoservidores” e “intelectuales de cuarta” para “aventar mierda y enlodar nuestra imagen” y la de otros.

“Pero conmigo no les va a funcionar porque yo soy inmune a las críticas y sobre todo viendo de quién vienen”, afirmó.

Sobre el campo de golf y la seguridad

Salinas Pliego continuó con el caso del campo de golf Tangolunda, que fue declarado “área natural protegida” por el gobierno de López Obrador, y en el que siguió señalando a Ramírez Cuevas.

“El mejor ejemplo de cómo por un berrinche actúan de manera facciosa y arbitraria es lo qie pasó con el campo de golf en Huatulco. Algún creativo del equipo de Ramírez o a lo mejor a él mismo se le ocurrió que sería bueno despojarme a mí del campo de golf de Huatulco, y al respecto qué les voy a decir. Por favor, yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco.

“Lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco. ¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son radicales comunistas piensan que el golf es un deporte sucio y obsceno capitalista, será eso? ¿O será que son resentidos por naturaleza? Pues no lo sé, pero el caso es que lograron cerrar el campo. A mí ni me va ni me viene, pero a la gente de Huatulco sí”.

En ese momento Salinas Pliego reiteró que el trasfondo del caso es que se trata de “maniobras distractoras del gobierno para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país”. El primero, la violencia y la inseguridad y el miedo que genera en la población, y el segundo “este olor a corrupción que ya está apestando mucho y en muchos lugares”.

Criticó que “un día sí y un día no” aparece gente decapitada tirada en la calle y la Guardia Nacional “ahora sí que no hace nada más que ir a corretear a los jardineros y a los caddies del campo de Huatulco”.

“Cómo es posible que haya 80 muertos al día, despachados, asesinados por distintos métodos y nos dicen que la seguridad va mejorando. Cómo es posible que hay 100 mil desaparecidos y las burócratas de Gobernación, la secretaria (Luisa María) Alcalde se dedica a dar explicaciones ridículas sobre por qué las cifras están mal.

“Cómo es posible que la obligación número del estado que es proporcionarle seguridad justicia y tranquilidad a sus ciudadanos se la pasen por el arco del triunfo de esta manera. No lo entiendo”, agregó Salinas Pliego.

Mi mensaje para los #Gobiernicolas que estuvieron dale y dale con que eran diferentes y mira nada más. pic.twitter.com/asorHgcCak — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 20, 2024

“No nos esconda las cuentas”

Y sobre el tema de la corrupción, consideró que el presidente es un hombre honesto, pero señaló que a su alrededor no hay gente honesta.

“Y miren cómo es posible que nos digan que van a repartir 500 mil millones de pesos, una cifra astronómica, entre los viejitos de México, pero no nos rindan cuentas persona por persona cuánto recibieron. ¿Qué es muy difícil? Yo no creo pero no hay voluntad. Y no es por desconfiar, pero con que se robaran el 10 por ciento de esa cifra, 10% presidente, son 50 mil millones robados eh”, aseveró.

“A mí me están acusando en distintos montos de 25 mil, de 30 mil, de 60 mil de impuestos omitidos. Nomás que primero no los omití y segundo yo los generé. Y en cambio en un solo año se pueden haber robado más de 50 mil millones sus empleados. ¿Y usted no hace nada presidente?”.

Salinas Pliego también afirmó que “huele muy mal que estén reservados los gastos incurridos en los grandes proyectos faraónicos como el AIFA, como la refinería y el Tren Maya. No, señor. Usted tiene la obligación de rendir las cuentas. Y hay una normatividad. ¿Cómo que reservados por seguridad nacional, por 10 años, escondidas las cuentas? No nos esconda las cuentas, presidente.

“Usted siempre ha dicho que tenemos que ser transparentes y que la verdad es lo que nos lleva para adelante. Yo estoy de acuerdo con eso”, remarcó.

Y en su mensaje final pidió a sus seguidores (a quienes llama “sobrinos”): “No dejen que otros decidan por ustedes. Hoy es el momento de expresarse, el 2 de junio tienen que salir a votar y escoger la menos peor y estoy seguro que muchos de ustedes así lo harán. Por lo demás aquí seguimos y aquí seguiremos y no nos rajamos”.