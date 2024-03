AMLO asegura que ha pedido consejo a Benito Juárez “y nunca me ha fallado”

OAXACA, Oax. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó “que la tarea de gobernar que me ha correspondido ha sido menos ardua y más tersa porque desde hace mucho tiempo tengo a Benito Juárez como referencia y como guía, han sido incontables los momentos en los que he acudido a él para pedirle consejo y nunca me ha fallado, porque Juárez todavía está entre nosotros, Juárez gobierna con su ejemplo”.

Antes de colocar una ofrenda y realizar la guardia de honor al Benemérito de las Américas en el monumento del Coloso de Guelatao, López Obrador destacó la vida y obra del que consideró el mejor presidente de México.

Refirió que el ejemplo de Benito Juárez es uno de los recursos más valiosos del país. “Muy pocos individuos en el mundo han sido como él, una combinación tan íntegra y armónica de dignidad y modestia; de visión histórica y entrega al servicio de sus compatriotas; de genio político y tesón perseverante para transcender por sobre las adversidades personales y los infortunios nacionales”.

Añadió: “Nadie como él encarna con tal perfección la voluntad indoblegable del pueblo mexicano y su determinación de soberanía, de paz, progreso, bienestar, respeto a la ley y defensa de los principios”.

Lo calificó como un “genio político para trascender sobre las adversidades personales; nadie como él encarna la voluntad indoblegable del pueblo mexicano”.

Antes, dio respuesta a las peticiones que le hizo el presidente municipal de Guelatao, Aldo González Rojas, al sostener que se rehabilitará la carretera Oaxaca-Tuxtepec y se va a inaugurar el hospital de Ixtlán.

Se regodeó de que “esta transformación la estamos haciendo entre todos y desde abajo. Con el apoyo del pueblo y de muy buenos servidores públicos.”

Citó como ejemplo que “en Oaxaca muchas obras se están haciendo con la participación de la Secretaría de Marina, (así como) todo lo relacionado con el proyecto del Istmo”.

Y también, dijo, “en Oaxaca contamos con el apoyo de la Sedena en la construcción de muchas obras, como todas las sucursales del Banco del Bienestar, que se hicieron con ingenieros militares, y los cuarteles de la Guardia Nacional lo mismo, y otras obras en Oaxaca y en todo México. Los marinos y los soldados son pueblo uniformado y nos están ayudando mucho”.

“Por eso quiero hacer el compromiso para que los militares nos ayuden en la rehabilitación del camino de Oaxaca a Tuxtepec y para que no se espante el secretario vamos avanzar en la rehabilitación y ojalá lo terminemos en septiembre y si no dejemos de Oaxaca a Ixtlán”, añadió.

Abundó que “de Ixtlán a Tuxtepec, si no lo concluimos, se lo vamos a dejar encargado al próximo gobierno que pienso va a ser sensible y va entender que se debe de atender a todos, escuchar a todos y respetar a todos, pero de preferencia a los pobres y marginados”.

Por lo que corresponde al Hospital de Ixtlán, dijo, “hoy nos vamos a reunir porque se va a presentar el programa de IMSS-Bienestar en Oaxaca y hacemos el compromiso de que antes de terminar el mandato que me dio el pueblo, vamos a inaugurar ese hospital de Ixtlán”.

“Lo demás va a estar en manos de los legisladores, ya se envió la iniciativa de ley para garantizar los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas y ellos van a decidir”, puntualizó.