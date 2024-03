AMLO propone encuentro con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero "sin intermediarios"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Vamos viendo, lo que no quiero es que en los días que faltan de la elección se use”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la reunión con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. A quienes “están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas, no van a sacar absolutamente nada”.

A pesar de que el 6 de marzo afirmó que en 20 días podría recibirlos personalmente porque aún no reunían toda la información, este jueves desde su conferencia en Oaxaca puso en duda la fecha, también, porque espera a reunir más datos, pero justificó que en época de elecciones no quiere que “se use ninguna de estas situaciones lamentables, esto no quiere decir que no estamos trabajando, estamos trabajando todos los días, pero imagínense en época de elecciones”.

También pese a que ese 6 de marzo se le preguntó si la invitación a reunirse con ellos implicaba la asistencia con todo y sus asesores, este jueves insistió en que preferiría un encuentro sin intermediarios, como los llama.

“Vamos a dialogar, estamos esperando que nos den sus puntos de vista acerca del planteamiento que les hice de que quiero hablar con ellos sin los abogados y sin sus asesores de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos, quiero hablar con ellos”, dijo.

El mandatario federal añadió que las madres y los padres “son gentes mayores, muy conscientes y quiero darles información que estoy seguro no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación. No tienen por qué terminar creyéndome, lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista y desde luego garantizarles que estamos buscando a los jóvenes intensamente, como nunca y que tenemos avances en la búsqueda”.

Aunque al final se le preguntó sobre algunos avances que podría haber, el presidente dijo que no podía dar detalles. “No puedo decir nada, más adelante hablamos de eso, es por cuestiones de seguridad”.

De los abogados y de las organizaciones, dijo, “sentimos que hay mucha hostilidad”, porque están vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de Estados Unidos y que hay intereses politiqueros “que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas, no van a sacar absolutamente nada, pero es gente que no quiere realmente que se haga justicia, hay gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes, entonces queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos”.

Sin embargo, si los familiares rechazan la propuesta del presidente, aseguró que también habrá diálogo, “pero quiero pedirles a ver si cuando menos en la primera reunión lo hacemos como se los estoy proponiendo, si no lo consideran de todas maneras los voy a recibir”.

Insiste en que aún espera que pase más tiempo para avanzar porque, reiteró, hay quienes quieren que su gobierno quede mal y no encuentren a los jóvenes.