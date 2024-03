AMLO recibirá a madre buscadora Ceci Flores pasando las elecciones; “No queremos que nos usen"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la madre buscadora Ceci Flores de visitar al rey de España para ser reconocida, lo cual es falso; y afirmó que la recibirá en su momento, es decir después de las elecciones, porque considera que pueden ser usados con otros fines.

“Con muchísimo respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo, hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el gobierno estamos hablando de eso, ya hemos encontrado a miles de desaparecidos, acabamos de informar el lunes y hemos encontrado alrededor de 20 mil, pero como hay temporada política-electoral no queremos ni tocar el tema ni que nos usen”, aseguró.

Aprovechó para hablar de la oposición de quienes, dijo, son dos proyectos de nación contrapuestos, además de dedicar tiempo para apuntar a una guerra sucia en su contra.

Después adjudicó a Flores un hecho que no sucedió, pero fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien le aseguró al presidente que la madre buscadora que ha acudido a Palacio Nacional fue quien se reunió con el rey de España, Felipe VI.

“No sé si fue ella la que estuvo en España con el rey, porque hubo una señora buscadora que fue premiada (-sí fue, aseguró Alcalde) fue ella, porque van a acusarme allá con el rey de España con el único que no van a acusarme es con el Papa o a lo mejor van pero no les hace caso el Papa Francisco porque es al dirigente político religioso que más admiro porque es consecuente”, comentó.

El mandatario siguió con la queja sobre el rey de España quien, dijo, recibe a todos los que van a quejarse, por ejemplo el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, “que es una organización supuestamente de empresarios, pero está vinculada a un partido político que como no puedo decir cuál porque si no me castigan, me censuran”.

De ahí expuso que no hay buena relación con el rey de España por las empresas españolas favoritas del expresidente Felipe Calderón.

Recordó que hay una pausa en las relaciones con España, pero no con el pueblo español. “Una cosa es el gobierno de España y su monarquía y otra cosa es el pueblo de España”.

Varios minutos después de vincular la relación de México y España con la supuesta visita de Ceci Flores con el rey, se le aclaró que no fue ella quien asistió.

“Si me dicen que la señora sí fue ella, otra señora, (-fue grupo de Jalisco, ella fue a Washington, a la Casa Blanca, se le mencionó) pero de todas maneras la vamos a recibir, nada más que pasen… faltan dos mees, ya falta poco (…) Estoy seguro que todo es política electoral y todo en contra de nosotros”, y ahí buscó cambiar el tema para concluir el de la madre buscadora.