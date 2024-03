AMLO reiteró que la difusión de los adeudos a Salinas Pliego no es un asunto personal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la difusión de los adeudos del empresario Ricardo Salinas Pliego no es un asunto personal, “se está ventilando un asunto de interés público” y afirmó que no es que su gobierno hiciera crecer su deuda.

El gobierno federal ha expuesto el tema de los créditos fiscales que el dueño de Grupo Salinas no ha pagado mediante estrategias legales, como documentó Proceso desde enero de 2022, donde se reportaban más de 40 mil millones de pesos y en el último planteamiento al mandatario federal en agosto cuando semanas después se dio el primer informe de la Procuraduría Fiscal de la Federación y ahora se retoma.

No hay ningún problema, es solo aclarar, no es un asunto personal, es que todos tenemos la obligación de contribuir y antes los de arriba no pagaban impuestos, es una cosa increíble, como también es increíble que los medios de información no hablaran de este asunto”, señaló.

Añadió que es “increíble que no se hablara de que los de arriba no pagaban impuestos, o estoy diciendo aquí una mentira” e hizo referencia a un banco, de los más grandes que también caían en irregularidades.

“Como se está corrigiendo esto se presentan estos casos”, dijo.

El mandatario federal también recordó que dos comunicadores estuvieron en una situación de confusión en cuanto a lo que debían pagar de impuestos y se les corrigió, lo cual fue tomado de manera positiva.

“Al inicio quedó muy claro no van a haber privilegios fiscales, siempre ha sido nuestra lucha, eso es corrupción (…) no sé si la licenciada Olga o Raquel que era del SAT me informaron que dos periodistas, los voy a mencionar le debían al fisco, porque sus contadores habían hecho mal las cuentas, eso ya va para cinco años eh, es la primera vez que lo digo, creo que uno era Ciro Gómez Leyva y otro Joaquín López Dóriga, puede ser que me equivoque en alguno pero también era otra persona famosa de los medios”, comentó.

El presidente añadió que pidió a funcionarios ir “con toda discreción vayan a ver y díganles que sus contadores les hicieron mal las cuentas y que deben de ponerse al corriente, que si se ponen al corriente no hay ningún problema y los dos respondieron de manera positiva, y hasta nos mandaron a agradecer el gesto, hasta ahora lo estoy diciendo”.

Los ejemplos, dijo, que los puso para que se entienda que no es un asunto personal porque incluso se reformó el artículo 28 para prohibir las condonaciones de impuestos “y me acuerdo que cuando se envió la iniciativa algunos legisladores decían vamos a ponerle que pueden haber excepciones y dije no ninguna excepción, se prohíbe la condonación de impuestos porque por encima de la autoridad presidencial está la constitucional y así quedó establecido. No es ningún problema personal”.