Taboada en la Ibero: Alumnos increpan sobre corrupción inmobiliaria, violencia de género, aborto...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alumnos de la Universidad Iberoamericana (UIA) cuestionaron al candidato de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, sobre violencia de género y contra la comunidad LGBTTTIQ+, derecho al aborto y la red de corrupción inmobiliaria de la Benito Juárez, además, le preguntaron: “¿Cómo piensas quitarle la etiqueta de facho a tu partido?”.

La entrada del panista al evento de la casa de estudios, como parte de las conferencias “Diálogos por la democracia”, estuvo acompañada por el grito aislado de una estudiante que, a pesar de los “shhhh” que recibió de la comunidad escolar, insistió con su porra: “¡Jefe de Gobierno, jefe de Gobierno!”.

Los alumnos tuvieron acceso al micrófono para plantearle sus dudas al candidato y la primera pregunta fue: “Se le acusa de corrupción con cuestión al cártel inmobiliario, ¿Nos puede aclarar o decir lo que tiene que decir al respecto?”.

En respuesta, Taboada reafirmó que no le han “podido comprobar nada”, y reconoció: “Es un problema, no lo estoy negando, pero no solamente existe en Benito Juárez”.

Y lo siguieron cuestionando sobre el tema: “Dándote el beneficio de la duda y suponiendo que no estuviste involucrado en las prácticas del cártel inmobiliario como sostienes, ¿cómo puedo yo como ciudadano confiar en que puedes combatir la corrupción y garantizar la vivienda digna en 16 alcaldías, cuando esto estaba pasando en tu gestión en Benito Juárez?

El aspirante a gobernar la capital dijo que puso más de 100 folios en custodia para que no se pudieran comercializar departamentos irregulares: “Todos aprobados por un director responsable de obra que depende de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del Gobierno de la Ciudad de México”.

Diálogo. Foto: Germán Canseco

Perspectiva de género

Una representante de voceras de género le recriminó al político que, en 2016, como diputado federal, votó contra el dictamen para aprobar el matrimonio igualitario, y le pidió estrategias concretas para no detener el progreso de la capital en materia de derechos para la mujeres y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+.

A eso, Taboada contestó que un año después, como diputado constituyente en la Ciudad de México, votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. La estudiante le volvió a pedir al candidato que le dijera las propuestas concretas, a lo que mencionó que planea garantizar servicios de salud a la comunidad LGBTTTIQ+, y “detener los crímenes de odio”. Sin embargo, no detalló de qué manera planea hacerlo.

Otra asistente tomó el micrófono y le recriminó: “No me parece cómo le contestaste a mi compañera (…) te voy a poner el balón otra vez a ver si le contestas a las mujeres jóvenes que no te estamos gritando jefe de Gobierno”.

Lo cuestionó por el plan que tiene para incluir la diversidad en el modelo de la familia y cuando el candidato se refirió a los miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ como “ellos”, la estudiante lo corrigió en dos ocasiones visiblemente molesta: “Muchas de nosotras, nosotres, sigues hablando en masculino”.

Taboada no respondió las acciones concretas con las que planea incluir la diversidad familiar en su gobierno, pero la invitó a redactar la agenda para “ellos, ellas y elles”. Sin respuestas concretas. Foto: Germán Canseco

Reformar el PAN

“Hay un tema de ideología por el que muchas juventudes no van a votar por ti (…) ¿cómo piensas quitarle la etiqueta de facho a tu partido?, ¿alguna propuesta de reforma para tu partido? Movimiento Ciudadano te está comiendo el mandado”, increpó un joven al panista, quien reconoció que el partido en el que se ha formado tiene que modernizarse.

Luego compartió: “Yo espero que después del proceso electoral el PAN reflexione”.

Ante el estudiantado se presentó como “un panista de otra generación”, pero los alumnos lo increparon por las personalidades que incluyó en su equipo llamado “Liga del cambio”, como Federico Döring, legislador que votó contra el matrimonio de personas del mismo sexo en 2017; y Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se ha pronunciado contra el aborto: “¿Cómo piensas cambiar esta ciudad con la misma política conservadora y patriarcal?”.

De acuerdo con el candidato, está tomando “las mejores experiencias” y aclaró: “No tiene que ver con que vaya a ser mi gabinete”.

Además de los mencionados, lo increparon por sumar a su equipo a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Felipe Calderón, como Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo, y Ernesto Cordero, extitular de Hacienda.

Acarreados en la Ibero

Un estudiante de Relaciones Internacionales acusó a Santiago Taboada de permitir que los partidos que lo postulan acarreen estudiantes para echarle porras: “Antes de que me digas que no es cierto, te pediría que fueras honesto porque tenemos la evidencia de esto, de los mensajes de la presidenta de las Juventudes priistas pidiendo nombres de perfiles problemáticos”.

El panista se defendió argumentando que “no tiene necesidad de acarrear a absolutamente a nadie” y aseguró: “Lo que hemos hecho es, claro, una convocatoria”.

El estudiante que lanzó la pregunta aclaró a Proceso que no todos los estudiantes que asistieron al evento son “vendidos” y mostró el siguiente mensaje de grupos de WhatsApp:

“Santiago necesita que lo arropen bien en la Ibero, que lo puedan recibir, que nos ayuden a identificar perfiles que podrían ser un poco problemáticos”. Según dijo, el mensaje lo compartió la presidenta de las Juventudes priistas.

En la conferencia estuvo presente la coordinadora de Juventudes de la “Liga del cambio” y diputada local del PRI, Tania Larios.

Una estudiante que participó en la organización, pero pidió el anonimato, declaró a la reportera que al auditorio se permitió la entrada a exalumnos sin credenciales activas, los cuales posiblemente son seguidores del candidato panista.

”Jefe de gobierno”

Aunque los aplausos para Taboada no fueron tan generosos como los que ha recibido en otras universidades privadas visitadas, al finalizar el evento el candidato fue arropado con una porra: “¡Jefe de Gobierno, jefe de Gobierno!”.

Lo anterior contrasta con la visita que ayer hizo la candidata de Morena a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada, quien fue abucheada y recibida con una protesta por el “cerrazón de puertas” del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso Ayotzinapa y la caída de Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrida durante la gestión de la hoy candidata presidencial de Morena-PVEM-PT, Claudia Sheinbaum.