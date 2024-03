Salinas Pliego reacciona a exhibición de expediente de su adeudo fiscal: “ya viene nuestra demanda”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, advirtió que interpondrá una demanda por la exhibición en la página oficial de Presidencia, del expediente judicial relacionado con su adeudo fiscal estimado en 63 mil millones de pesos. La demanda es en particular contra el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas y su equipo.

Esta mañana, desde la página oficial de la Presidencia de la República se publicó el expediente del Salinas Pliego por el adeudo de 63 mil millones de pesos a la hacienda pública, mediante un archivo descargable que incluye 16 anexos referentes a los artículos que implican la investigación.

En la sección de documentos de la página de la Presidencia se incluye la “Recopilación Asuntos Grupo Salinas” que es un resumen en cuatro puntos: “los estados financieros del grupo, donde vienen las empresas a) Grupo Elektra por los créditos de los ejercicios 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013 (2 créditos); b) Nueva Elektra por los créditos de los ejercicios 2010, 2012 y 2014; y c) TV Azteca por créditos de los ejercicios 2009, 2010 y 2013. (Anexo 1)”.

El gobierno difundió el expediente también a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje:

“Informa gobierno federal situación de Grupo Salinas frente a la hacienda pública. A la fecha adeuda 63 mil millones de pesos: SAT.

“Autoridad fiscal ha demostrado la constitucionalidad de las normas que aplica: Procuraduría Fiscal de la Federación”.

A esa publicación, Salinas Pliego respondió en la misma red social y emprendió contra Ramírez Cuevas.

Escribió:

“Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ...¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.??”

Anunció que viene una demanda contra el vocero y su equipo y, anticipándose, desestimó que se use como argumento que se trata de un asunto público.

“Y no me vengan con que es "asunto público". NO ... hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, atajó.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos ...¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es… https://t.co/aRydShONKc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

En otro tuit insistió en que la exhibición de su caso es un distractor para “distraer a los mexicanos de la increíble CORRUPCIÓN actual”.