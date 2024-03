Las cartas que Colosio le escribió a su padre

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Es septiembre de 1974 y un anónimo Luis Donaldo Colosio Murrieta escribe: "Recibí tu carta y tres días después el paquete con las tortillas, el queso y la nata".

Durante sus años de estudiante realizó un intercambio epistolar con su padre mediante 50 cartas. Hoy, en el marco del 30 aniversario del asesinato del candidato del PRI, esas misivas son publicadas por Penguin Random House en el libro Las cartas de Colosio de Rafael Medina Martínez. En ellas no aparece el político, pero sí el hijo, el investigador, el lector y sobretodo el hombre de política.

La primera carta está fechada el 8 de febrero de 1968 y la última el 18 de mayo de 1979. La época en que cursó la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, luego una maestría en Economía en la Universidad de Pennsylvania y su paso como investigador académico en Economía Regional en el Instituto Internacional de Sistemas Aplicados en Viena.

Su transitar por escuelas de México, Estados Unidos y Europa. Ahí dejó sus impresiones su fascinación por la lectura de El abogado del diablo o Ernest Hemingway y su obra Por quién doblan las campanas, además se advertía el talante que lo llevaría a inmiscuirse en la vida pública del país años después.

En uno de sus reflexiones habla sobre el horror de la alemania nazi y la locura de Hitler.

"La semana pasada fui con unos amigos a un pueblo que queda a 200 km de Viena. El nombre del pueblo es Mauthausen y la atracción (tristemente célebre por cierto) es la existencia de lo que fuera un campo de concentración alemán; el gobierno austriaco lo conserva como un monumento a los ahí asesinados (más de 500 mil personas) y como un recordatorio a la humanidad y la crueldad del hombre para con sus semejantes. Es la esperanza de muchos en esta parte de mundo que este suceso no se repita jamás. Lo que presencié es indescriptible, los métodos de tortura que nunca hubiera yo imaginado; las cámaras de gas, los hornos crematorios, las dietas a pan y agua, los trabajos forzados a que eran sometidos los prisioneros. Y sin embargo, me digo a mí mismo cuán paradójico es el hecho de que las naciones que lucharon contra una pesadilla de la humanidad están actualmente directa o indirectamente llevando a cabo políticas que afectan a ciudadanos de estos países".

El prólogo del libro está hecho por Luis Donaldo Colosio Riojas quien escribe una carta a sus hijos, para mantener vivo el recuerdo del abuelo asesinado. "Leer la voz de mi padre, hacerme de su sentir, sus vivencias y experiencias en aquellos años de formación académica y aspiracional, sus intereses y sus inquietudes, me abrió la posibilidad de conocer a mi papá de una manera íntima y familiar".

Luis Colosio Fernández le entregó a Rafael Medina las copias de 50 cartas con la finalidad de honrar la memoria de su hijo.

Proceso cuestiona al autor: Tres décadas después del magnicidio, Colosio sigue siendo un enigma.

"Si nos ponemos a revisar su trayectoria, Colosio siempre fue un líder, dirigente, un legislador, un impulsor de reformas, pero nunca fue un gobernante, nunca fue gobernador, nunca fue presidente municipal. Fue secretario de Estado pero está muy lejos de ser gobernante. No sabemos, si hubiera sido gobernador de Sonora hubiera habido un antecedente, pero la historia no nos dio para más", remata Medina Martínez.

Al ahondar en los laberintos sobre la justicia y el crimen cometido en Lomas Taurinas, el escritor advierte, lo que parece una verdad irrefutable, por más que pasen los años.

"Parecía un opositor, pero su oposición era la rectitud de su pensamiento y su congruencia con lo que él sentía y lo que quería para los mexicanos", asevera el autor.

Octavio Paz y el historiador Enrique Krauze solían decirle al priista que estaba hecho para la bohemia y no para los andares del poder. Recordaban que era un hombre taciturno que constantemente se perdía en sus pensamientos, en el diálogo del fuero interno. No estaban equivocados, al menos, así lo confirmaba a su padre el propio Colosio en un tiempo pasado.

"Me olvidaba decirte que me ha dolido también el hecho de que el molino no exista más. Por ningún motivo debes pensar que el sentir melancolía al recordar es síntoma de vejez. Creo que lo más sincero que existe en cada uno de nosotros somos nosotros mismos en nuestra soledad interior. Si nos retiramos a ella somos actor y espectador a la vez, donde desaparece el muchas veces falso diálogo (social) por dejar lugar al estruendoso monologar de nuestra conciencia. Solamente recordando es como podemos evaluar nuestra efímera existencia, es traer el pasado al presente para afrontar el futuro. Es, en otras palabras, poner en práctica las facultades que nos sublimen por entre todas las especies que existen".