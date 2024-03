AMLO en 60 Minutos: “Trump no cerrará la frontera, lo dice porque está en campaña”

WASHINGTON (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena de televisión estadunidense CBS, que Donald Trump bromea cuando amenaza con cerrar la frontera con México si gana otra vez la Casa Blanca.

“No lo hará”, enfático y sonriente afirmó AMLO en la entrevista con 60 Minutos.

“Lo dice porque está en campaña… no lo hará porque nos entendemos y firmamos un acuerdo comercial (T-MEC) que beneficia a los dos países”, insistió el mandatario mexicano.

Trump, como candidato nuevamente a la presidencia de Estados Unidos que se disputará en las elecciones del 5 de noviembre, promete que de ganar cerrará la frontera con México y deportará a millones de inmigrantes indocumentados, especialmente a los mexicanos.

La entrevista, muy editada y con la traducción al inglés encimada de las declaraciones de AMLO en español, se concentró básicamente en destacar que en el tema migratorio lo que haga México en este sentido podría tener resonancia en Estados Unidos en un año electoral.

“La barda no funciona”, comentó AMLO que al ser recordado de una conversación que sostuvo con Trump cuando era presidente de Estados Unidos, hablaron del tema porque sirvió como para romper el hielo y las diferencias entre ambos en al racionamiento del asunto de la frontera.

“No hablábamos de la frontera porque no nos íbamos a poner de acuerdo, cuando en esa ocasión tocamos el tema, le mencioné lo de que había videos que mostraban los túneles que había (en la frontera) y que llegaban hasta San Diego, California. Se quedó callado y luego se empezó a reír; ‘no te puedo ganar’, dijo”, indicó López Obrador en la entrevista.

El programa de CBS destacó que ante la crisis migratoria en la frontera México- Estados Unidos, el presidente Joe Biden, en meses recientes, pidió a AMLO contener el flujo de personas.

“Bajó en un 50% entre enero y febrero (pasado)”, resaltó el programa de la televisión estadunidense, para luego preguntar a AMLO qué fue lo que ocurrió para que se diera esto.

“Fuimos más cuidadosos, hablamos con el presidente de Venezuela y de Cuba, con los de Centroamérica, pero fue una solución de corto plazo”, sostuvo el presidente de México.

López Obrador agregó que la táctica de su gobierno seguirá siendo atender las causas de la migración y consideró que para bajar el flujo de personas ayudaría que Estados Unidos levantara las sanciones económicas que mantiene a Cuba y Venezuela.

Cuestionado con respecto a sus conferencias de prensa mañaneras en donde estigmatiza a periodistas y medios de comunicación que lo cuestionan y critican en vez de halagarlo, AMLO reviró diciendo que es un diálogo circular en el que “no soy títere”.

Se le preguntó sobre si no consideraba que hubiera puesto en peligro a la corresponsal en México del diario The New York Times, cuando en una de sus mañaneras recientes reveló el número de teléfono celular de la periodista estadunidense.

“No lo hice con la intención de amenaza… ella como usted –dirigiéndose a su entrevistadora de 60 Minutos– son personas públicas”, respondió.

En otro de los tópicos abordados en la breve y muy editada entrevista, la violencia generada por el narcotráfico y la corrupción, a López Obrador le preguntaron sobre la eficacia de su estrategia de “abrazos, no balazos”.

“Nosotros no tenemos comunicación con los criminales, aplicamos las leyes… con los criminales no se puede negociar”, subrayó el mandatario ante el cuestionamiento sobre si no podía tener contacto los cárteles del narcotráfico para parar la violencia que priva en México.

La reportera de 60 Minutos le indicó al presidente mexicano que el Departamento de Estado y la DEA sostienen que la mayoría del fentanilo involucrado en las drogas sintéticas que entran y se consumen en Estados Unidos llegan a través de México.

“Están equivocados, no tienen toda la información… porque el fentanilo es producido en Estados Unidos, Canadá y México… no tenemos consumo, tenemos aduanas y tradiciones… pero muy poco (consumo)”, explicó el presidente mexicano.

Brevemente también, AMLO resaltó al programa estadunidense, que la corrupción “sí se puede eliminar completamente en lo fundamental” y que la violencia política y asesinatos de candidatos a puestos electorales y de políticos no es porque haya una represión gubernamental.

The head of the DEA says Mexican cartels are mass producing fentanyl that’s entering the U.S., but the president of Mexico lays part of the blame on the U.S. https://t.co/04SjI3K3EC pic.twitter.com/i7ygnqFmCY — 60 Minutes (@60Minutes) March 25, 2024