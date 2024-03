No hay indicios del secuestro de 95 migrantes en Chiapas: Ministerio de Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Ministerio de Relaciones Exterioresy Movilidad Humana de la República de Ecuador señaló que a cuatro días de la denuncia de un presunto plagio de 95 ecuatorianos en la frontera sur mexicana, hasta ahora no hay indicios de que esto sea real.

El pasado miércoles 20 de marzo, el activista William Murillo, representante de la organización 1 800 Migrante, hizo pública una denuncia sobre el presunto secuestro de 95 migrantes ecuatorianos cerca de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, en México, por lo que el Consulado General del Ecuador en la Ciudad de México solicitó a la Fiscalía Antisecuestros y al Instituto Nacional de Migración en Chiapas, tomara las acciones del caso para esclarecer estos hechos.

Ante ello, la Fiscalía Antisecuestros informó que, tras el pedido del Consulado General del Ecuador, la Policía de Investigación de la Comandancia Operativa de la Fiscalía “se abocó a la búsqueda de las personas de nacionalidad ecuatoriana presuntamente secuestradas, arribando a la ubicación difundida en medios y redes sociales, sin localizar a ninguna persona que estuviera privada de su libertad”.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración en Chiapas, informó al Consulado ecuatoriano que se realizó un operativo en Puerto Madero, Chiapas, “el 21 de marzo de 2024, lugar donde supuestamente se encontraban las personas retenidas, sin encontrar indicios de migrantes secuestrados”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana reitera que las autoridades mexicanas no han confirmado los hechos denunciados por la organización 1 800 Migrante y otras cuentas de la red social X y rechaza categóricamente la difusión de noticias no contrastadas que generan angustia y pánico entre las familias ecuatorianas y el público en general”, dijo esa oficina del gobierno de Ecuador.

“Aunque NO QUIERAN aceptarlo, la ESTAMPIDA migratoria de los ecuatorianos sigue imparable, volvieron a subir las cifras de Detenidos, Expulsados y Deportados desde la frontera entre USA y México, ya van más de 62 mil en lo que va del año fiscal. Que no les guste la verdad no es mi culpa”, dijo Murillo en sus redes sociales.