¿Quinceañeras necesitan permiso especial para fotos en explanada de Bellas Artes? Esto dice el INBAL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que las quinceañeras no necesitan permisos especiales para realizar sus sesiones fotográficas en la explanada del Palacio de Bellas Artes en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informaron que “la toma de fotografías familiares o personales sin fines comerciales ni de carácter partidario en la explanada del Palacio de Bellas Artes no requiere permiso alguno para disfrutar de este espacio público”.

Así lo aclararon las dependencias federales, luego de que ayer el usuario de X, @ferfisfer compartió un video de 2:17 minutos en el que preguntó: “¿Desde cuándo está prohibido tomar fotos frente al Palacio de Bellas Artes? ¿También aplica para otros edificios históricos?”.

¿Desde cuándo está prohibido tomar fotos frente al Palacio de Bellas Artes? ¿También aplica para otros edificios históricos?pic.twitter.com/Od9tQrE3ln — F (@ferfisfer) March 24, 2024

En la grabación, que se hizo viral en redes sociales, se observa una discusión entre presuntos elementos de seguridad privada del Palacio de Bellas Artes y un grupo de personas quienes realizan una sesión fotográfica a una quinceañera.

La persona que graba el video dice: “¿Por qué este Palacio… no se pueden grabar, tomar fotos?”.

El uniformado se dirige a la fotógrafa y le pide que detenga dicha actividad a lo que el sujeto que graba responde: “Te toca cuidar el Palacio, vete al Palacio a cuidarlo”.

Entonces aparece otra persona, quien presuntamente también es parte de la seguridad del recinto y cuestiona a un hombre que se identifica como padre de la quinceañera: “¿Hay algún problema, señor?” y luego invita a que pasen al Palacio de Bellas Artes para explicarles el motivo por el cual no pueden tomar fotografías.

“Es un monumento histórico y está protegido, es como lucrar con el Palacio… Si gusta puede pasar a pedir más información”, insiste.

Luego, el sujeto que graba dice: “Es una tradición, una quinceañera venir aquí es una tradición… es imposible que no dejen tomar fotos aquí afuera del Palacio de Bellas Artes, es algo impresionante, a mí también me extraña que no se pueda grabar o tomar una simple foto para una quinceañera, es imposible”.

De acuerdo con reportes del diario El Heraldo, el video fue difundido en 2022 por diversas redes sociales.

INBAL aclara

Luego de que desde ayer domingo se hizo viral el video de la prohibición de la sesión fotográfica de la quinceañera, el Inbal publicó en su cuenta de X: “Ven a tomarte tu foto de XV Años en la explanada del @PalacioOficial. No necesitas permiso. ¡Te esperamos! Si tienes dudas escribe a: palacioinforma@inba.gob.mx”.

En la publicación añadió: “Atención quinceañeras: El INBAL te da la más cordial bienvenida. No se necesita permiso para hacer tu sesión fotográfica en la explanada o en los alrededores del Palacio de Bellas Artes”.

Este lunes, en un comunicado, la Secretaría de Cultura y el Inbal informaron que la toma de fotografías familiares o personales sin fines comerciales ni de carácter partidario en la explanada del Palacio de Bellas Artes no requiere permiso alguno para disfrutar de este espacio público.

Agregaron que las fotografías de graduación, quinceañeras o con fines personales, actualmente se realizan sin restricción alguna. Y añadieron que, en caso de tener alguna duda al respecto o quejas contra los elementos de seguridad que prohíban tomarse fotografías con el Palacio de Bellas Artes como fondo, pueden escribir al correo palacioinforma@inba.gob.mx.

Sin embargo, aclararon que las empresas o personas que quieran utilizar la imagen de este edificio —con declaratoria de Monumento Artístico— con fines comerciales, deben pagar los derechos correspondientes ante la Subdirección General del Patrimonio Artístico del Instituto, para lo cual deberán dirigirse al correo: arosas@inba.gob.mx.

Los costos y requisitos pueden consultarse en: https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=INBA-03-002-A para persona física y https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=INBA-03-002-B para persona moral.

Por último, agregaron que esas disposiciones son aplicables a todos los bienes que cuentan con declaratoria de Monumento Artístico en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) y los diversos decretos, los listados de obras con declaratoria pueden consultarse en: https://inba.gob.mx/transparencia/inmuebles y https://inba.gob.mx/transparencia/obras