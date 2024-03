Tren Maya investiga descarrilamiento en estación de Tixkokob

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una velocidad de 10 kilómetros por hora, el Tren Maya no aguantó un cambio de vías y se descarriló llegando a la estación Tixkokob, Yucatán.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cuarto vagón del tren D006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, sin registrar afectaciones humanas ni materiales.

Después de seis horas de haberse dado a conocer el accidente que sufrió el tren, la Sedena indicó que el hecho se registró a las 9:30 horas cuando, para ingresar a la estación Tixkokob, los tres primeros vagones del tren D006 pasaron un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, saliéndose de las vías el cuarto vagón.

Ante esta situación la empresa Tren Maya procedió a evacuar de manera rápida y segura a los pasajeros para brindarles la atención de transborde, a fin de que continuaran su viaje con destino a Cancún.

Este incidente no afectó la operación programada del resto de los trenes.

Asimismo, la Sedena informó que se integró una Comisión Dictaminadora que ya está realizando una investigación exhaustiva del hecho para determinar sus causas y prevenir cualquier situación similar que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya.

Pasajeros que viajaban en el Tren Maya, así como los que esperaban en la estación, difundieron videos en que se aprecian varios vagones del tres fuera de las vías.

El reportaje de Latinus

El descarrilamiento del Tren Maya se da en medio del escándalo que provocaron audios en que sobrinos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Osterlen y su hermano Pedro Salazar Beltrán, presuntamente se han beneficiado con contratos del gobierno federal, que ascienden a 190 millones de pesos.

En el reportaje titulado "El Clan" de Latinus, supuestamente Osterlen y su hermano Pedro Salazar Beltrán, primos de Andrés, Gonzalo y José Ramón López Beltrán, están involucrados en la red de tráfico de influencias y negocios de los hijos del mandatario federal.

De acuerdo con la investigación del periodista Mario Gutiérrez Vega, audios de Amílcar Olán, amigo de los hijos de López Obrador, revelan que los hermanos Salazar Beltrán reciben instrucciones directas de sus primos Andrés y Gonzalo López Beltrán.

"Ahorita se fueron a Palenque a ver lo del tren Maya, como ando haciendo esos negocios con ellos. Y la verdad que me están ayudando un chingo Oster y Pedro, porque finalmente es que ellos son primos de Andy y de Bobby. Ellos -Andy y Bobby-, también ya los llevaron allá y la madre, pero les dicen que lo vean conmigo. Ya les dicen: No pues vamos a hacerlo así, porque si no yo no voy a poder con todo... Ellos ya se fueron a Veracruz, se fueron a Mérida, se fueron a Palenque el sábado, hoy se volvieron a ir, cosa que yo ya no tengo tiempo. Ellos se encargan de todo. Tengo otros negocios con ellos a ver si Dios quiere cerramos en México ahora".

De acuerdo con los audios, los primos de "Andy" y "Bobby" confiesan que han sostenido reuniones y llamadas telefónicas con militares, empresarios y con consorcios involucrados en la construcción del Tren Maya.

Señalan que la empresa Servicios Integrales de Teapa, propiedad de Osterlen Salazar, obtuvo en 2022 dos contratos de Pemex por 190 millones de pesos para entregar hasta el próximo 31 de diciembre equipo especializado para controlar la presión en pozos petroleros.

"¿Qué hiciste, Pedrito? – Qué onda, qué onda... Ta madre, hasta de lado nos vamos con el billetal que va a entrar. Nosotros le vamos a suministrar, lo que queremos es que llegue, tiren y vámonos, porque nosotros necesitamos que ustedes cumplan a cabalidad con el proyecto que traemos con nuestro señor presidente, que se acabe lo del Tren Maya en tiempo y forma".

De acuerdo con el reportaje la compañía hace negocio con la venta y el transporte de balasto para el Tren Maya, material que por instrucciones de los sobrinos e hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, deben de vender a la SEDENA, aunque para ello, sobornaran al laboratorio encargado de ello para que no hiciera las pruebas físicas y químicas.

“Cuando se descarrile el Tren, vemos”, dicen.