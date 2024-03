"Yo pensaba que ya no existía La Hora Nacional": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Yo pensaba que ya no existía La Hora Nacional”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) puso en duda su transmisión para no favorecer a Morena, por lo que los llamó “afanositos” y gana-gracia, aunque primero acusó al INE de censura.

El PAN denunció que el programa, transmitido todos los domingos desde hace 86 años, ahora busca favorecer a la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, al transmitir información solo a favor de ella.

El presidente dijo que “a lo mejor la hora nacional es más escuchada, pero antes no, era como un tafil y ahora no, la censuraron, el INE censuró a la hora nacional”, al hacerle la aclaración, el mandatario federal consideró:

“Pero porque lo planteó el INE, claro muy afanositos, con todo respeto, de gana-gracias los de la cámara, claro, afanositos, se apuraron a censurar".

Después se le volvió a indicar que no fue determinación del INE, y el presidente solo mencionó: “Bueno, haya sido como haya sido sí era para comentarlo”.

Agregó un llamado a medios públicos, criticados por no ser imparciales y dar preferencia a Sheinbaum: “Que respeten todos y aunque estén exagerando y actuando de manera tendenciosa los del INE y el tribunal les hagan caso, que no se expongan. Nos bajan… una vez hasta distorsionaron lo que aquí dijimos. Ya no me acuerdo, esa consejera, el tema de violencia política, justificó que no habló de eso pero de todas maneras hizo caso, por lo que llamó a no caer en provocaciones “porque andan de mal humor”.

En torno a que Radiópolis fue la única que no transmitió el programa este domingo, el presidente consideró que es “por lo mismo, no hay buenas relaciones con nosotros, la mayoría de los medios están enojados, porque los medios formaban parte, forman parte del bloque conservador y están de por medio intereses económicos, eso es lo que prevalece”.

Insistió en que están enojados y hacen sus pucheros pero se portan bien, por lo que les puso una B, de bien o “buena”.