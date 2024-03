Comerciantes de Milpa Alta aprovechan visita de Taboada y denuncian actos de corrupción de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Comerciantes del Centro de Acopio y Comercialización Nopal-Verduras de Milpa Alta aprovecharon la visita de Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, para denunciar la falta de apoyo a los productores de la zona; y de alternativas de movilidad; así como presuntos actos de corrupción del gobierno de Morena y los anteriores.

La mañana de este miércoles, el panista arribó a la alcaldía gobernada por la morenista, Judith Vanegas Tapia, para dar un recorrido por el mercado de productores, quienes según compartió, le dijeron que la actual administración en la capital no ha atendido el problema de extorsión del que son víctimas: “Son amenazados que si no, no pueden acceder a programas de desarrollo económico”.

En cuanto a la movilidad, los comerciantes se quejaron sobre la dificultad de acceso de los tráileres, sin embargo, el candidato no precisó de qué manera resolvería el problema que enfrentan.

Además, Taboada aseguró que le compartieron sus sospechas de que el predio en el que está construido el Centro de Acopio y Comercialización Nopal-Verduras se compró con un sobrecosto: “Vamos a darle seguimiento a todas las denuncias, particularmente vamos a revisar cuáles fueron los costos de esta obra”.

Productores denuncian sobrecosto

En entrevista con Proceso, Mario, uno de los productores y miembro del Comité de Seguimiento Administrativo, declaró que los comerciantes consideran que, en 2021, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) construyó la “Nave B1” con un sobrecosto de 41 millones 500 mil pesos: “Nosotros pensamos que es menos (...) hay varias cuestiones que ponen en duda la credibilidad del Gobierno de la Ciudad de México”.

La edificación que menciona se dio como parte del mejoramiento integral que realizó la Comisión, durante la administración del exalcalde José Octavio Rivero Villaseñor, quien en ese entonces pertenecía a la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), y actualmente aspira a gobernar nuevamente la alcaldía, ahora con Morena.

Frente al menos medio centenar de cultivadores de nopal, Mario detalló que los comerciantes basan su acusación en aspectos que no se cubrieron del proyecto original, y en la cantidad de dinero que fue asignada para las modificaciones del interior: “La demostración evidente está a simple vista, obviando el pendiente de la carpeta de diagnóstico estructural solicitado por productores de nopal de Milpa Alta”.

Mario puntualizó que para la primera etapa del proyecto, las modificaciones dentro del inmueble solo fueron informadas a quienes fungieron como vocales del consejo directivo de Milpa Alta: “En lo físico faltan espacios para utilidad de los productores”.

Y agregó que dentro de los pendientes se encuentra un espacio para una procesadora, un estacionamiento funcional y espacios para la reubicación de comercializadores.

También apuntó que los comerciantes pidieron información al respecto al vocal de los productores de nopal-verdura del poblado de Miacatlán, Juan Romero Perea, así como al Consejo Directivo del Centro de Acopio y a la CORENADR : “Hasta el día de la fecha no contamos con el informe solicitado”.