SRE desmiente que México pretenda unirse al grupo BRICS encabezado por China y Rusia

CIUDAD DE MÉXICO (apro) — La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió las versiones de que México esté interesado en unirse al bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocido como BRICS+ y constituido como una alternativa al Grupo de los Siete países más desarrollados del mundo.

La versión surgió en la cuenta en X (Twitter) BRICSinfo del portal Watcher.Guru, que publicó “Mexico quiere unirse a los BRICS en 2024”, misma frase que posteó Zhang Meifang, cónsul general de China en Belfast.

Mexico wants to join BRICS in 2024 pic.twitter.com/BafuwyeLbc