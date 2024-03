“No es mi culpa, yo siempre cuidaba a mi hija”: Mamá de Camila responde al Secretario de Seguridad de Taxco

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- La madre de Camila, Margarita Ortega, respondió a la postura del Secretario de Seguridad de Taxco que acusó que hubo negligencia en el cuidado de la menor.

No me imaginaba ni siquiera esto que le pasó a mi niña y no es mi culpa. Yo siempre cuidaba a mi hija. No es mi culpa yo siempre he estado al pendiente, la gente que me conoce lo sabe.