Por austeridad, ordenan a la Guardia Nacional apagar luces, aparatos y aire acondicionado

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Por la “austeridad republicana” decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional ordenó a su personal apagar la iluminación, aire acondicionado y aparatos eléctricos después del horario laboral, de comida, fines de semana y días festivos dentro de sus cuarteles, a pesar de que se prevé que habrá días en que las temperaturas alcancen o superen los 45 grados en gran parte del país. El objetivo: ahorrar un 3% de energía con respecto al año anterior.

La orden no debería de ser apagar la luz, debería de ser cambiar cientos de focos porque el 90 por ciento de las luminarias están fundidas. Una emergencia de noche, no se podría enfrentar en Contel, la que fuera base de la Policía Federal, señalan los elementos de la Guardia Nacional.

“Y en el caso del aire acondicionado, este permanece apagado por órdenes del comisario jefe Gabriel Hernández Velasco. Incluso, afirman los agentes, en el área de computadoras hay un rack que genera radiación y un calor tremendo, aun así, la orden es mantener los aires apagados, sin importar las temperaturas extremas para el personal.

En el oficio número GN/DGSE/7151/2024, de fecha 26 de marzo de este año, dirigido a los coordinadores de Batallón, titulares de la sección técnica y administrativa, encargado interino del grupo jurídico y enlace de la Dirección General de Servicios Especiales, señala que por órdenes de Luis Jaime Pinzón Campos, coordinador de Administración y Finanzas, se da a conocer la meta anual de ahorro de energía eléctrica para los inmuebles dados de alta ante la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía (Conuee).

“Se le hace de su conocimiento que mediante el cual hace referencia al programa de ahorro de energía de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía, en el que participa la Guardia Nacional y conforme a las disposiciones administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética, los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la administración pública federal, la meta anual de ahorro en el consumo de energía eléctrica para el ejercicio 2024, deberán de mantener su consumo con respecto a 2023 o reducir su consumo un 3% con respecto a 2022”.

De acuerdo con el oficio, el personal de la Guardia Nacional deberá implementar acciones para generar ahorro tales como: promover el ahorro de energía en carteles alusivos al tema de ahorro de energía, exhortar al personal para apagar la luz artificial cuando no se requiera aprovechar al máximo la luz natural.

Además de tomar conciencia para los coeficientes de los equipos de aire acondicionado, apagar iluminación, aire acondicionado y aparatos eléctricos después del horario laboral, fines de semana, días festivos y en horarios de comida.

Por lo anterior se les instruyó a hacer amplia difusión en la presente comunicación a la totalidad del personal, firma el comisario jefe Gabriel Hernández Velasco.

“Triste e inoperante en cuestión tácticamente malo, porque no se trata de apagar luces, sino que el 90% de las lámparas están fundidas, por ejemplo, en Contel, base de la ex Policía Federal ocupada hoy por Guardia Nacional, ubicada en Chinampac, sobre Periférico Oriente, está totalmente a obscuras. Una emergencia como un fuerte temblor, no podría enfrentar”.

