Salinas Pliego en pleito con Citlalli Hernández tras declaraciones de Aramburuzabala sobre impuestos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La mujer más acaudalada de México, María Asunción Aramburuzabala, difundió un video en el que razonó por qué decidió cumplir con el pago de impuestos por la venta de Grupo Modelo, contenido que sirvió para un nuevo choque entre la senadora de Morena, Citlali Hernández, y el magnate Ricardo Salinas Pliego.

La mujer más rica de México habla del pago de impuestos.



Está bien aspirar pero no acosta de que te aspiren.



Admirar a un ser fatuo como el traficante de influencias, es un error. Hay otros lados a donde mirar.#SalinasPliegoPagaYA pic.twitter.com/RGvsrgM8m7 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) March 30, 2024

En su cuenta de TikTok, la heredera de Grupo Modelo contó que cuando vendieron ese emporio había un grupo grande de accionistas que pensaban que podían pagar los impuestos y luego ampararse. No obstante, dijo que tras una reunión con su hermana, decidieron no optar por el amparo y pagar. “Y mira que era un valor que te hacía temblar”, subrayó.

Luego, reflexionó: "Mi abuelo era un hombre que nació en España en un pueblo chiquito donde pasaban hambre. Él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida. Nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país, a esa inmensa oportunidad, gracias a que México se volvió nuestra casa".

Aramburuzabala siguió: "Si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto, no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana, me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo, de mi papá y el nuestro, el de tres generaciones. ¿Hacía la lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? Por supuesto que sí, pero nosotras no nos amparamos, nosotras entregamos el impuesto, nos dimos la media vuelta y a trabajar".

Los comentarios de la mujer más poderosa en el mundo de los negocios en México fueron retomados por la también secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien en un mensaje en su cuenta de X etiquetó al dueño de Grupo Salinas y agregó:

“La mujer más rica de México habla del pago de impuestos. Está bien aspirar pero no acosta (sic) de que te aspiren. Admirar a un ser fatuo como el traficante de influencias, es un error. Hay otros lados a donde mirar”. Y le sumó el hastag #SalinasPliegoPagaYA.

Hernández se refirió a la deuda de más de 63 mil millones de pesos en impuestos que debe Grupo Salinas Pliego al Sistema de Administración Tributaria (SAT), hecha pública, de manera irregular, el pasado 20 de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia “mañanera”.

De inmediato, el magnate le contestó por la misma vía:

“La ‘mujer’ más inepta de México me vuelve a calumniar… Cuitlali, cuando vendí UNEFON por ejemplo, pague TODOS mis impuestos y siempre lo he hecho. Los impuestos que ustedes (BOLA de ratas) me quieren cobrar son extorsiones para seguir LLENÁNDOSE de dinero, no tiene nada que ver una cosa con la otra, su ejemplo es tan absurdo, como si yo subiera el video de un hombre que bajo 250 kg de peso por una enfermedad y le pidiera a usted que se pusiera a dieta para lograr lo mismo”.

La “mujer” más inepta de México me vuelve a calumniar… Cuitlali, cuando vendí UNEFON por ejemplo, pague TODOS mis impuestos y siempre lo he hecho. Los impuestos que ustedes (BOLA de ratas) me quieren cobrar son extorsiones para seguir LLENÁNDOSE de dinero, no tiene nada que ver… pic.twitter.com/h4SVqtDuJQ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 30, 2024

En el mismo tono, el empresario añadió: “Deje de llorar y póngase a trabajar rranama faltista y trastornada. Por cierto ACOSTA es apellido, ignorante masa de triglicéridos”. Y le añadió la etiqueta #En6MesesSeVan ??