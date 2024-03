Dan "bienvenida" en Morena a candidaturas de Eruviel Ávila, Alejandro Murat y Luis Miranda Barrera

TOLUCA, Edomex. (apro).- El exgobernador mexiquense Eruviel Ávila; Alejandro Murat, exmandatario de Oaxaca; y Luis Miranda Barrera, hijo de Luis Miranda Nava, exsecretario de Desarrollo Social de Enrique Peña, son bienvenidos como candidatos de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró el senador Higinio Martínez, candidato a la reelección por el Estado de México.

En conferencia de prensa ofrecida en la capital mexiquense, en la que Miranda Barrera estuvo presente, Martínez Miranda indicó que el joven, impulsado por el Partido Verde (PVEM), es bienvenido, igual que el exgobernador Eruviel Ávila, quien tendrá una diputación federal plurinominal, y Alejandro Murat, exmandatario de Oaxaca, a quien se reservó un espacio de representación proporcional en el Senado.

Refirió que Morena va en alianza con otras fuerzas políticas y debe respetar su decisión de postular a sus candidatos, e indicó que si los morenistas buscan el voto de priistas, panistas, verde ecologistas y de ciudadanos sin partido, sería incongruente al no postularlos.

“Lo que pasó, pasó”, dijo en torno a las críticas que alguna vez realizaron a Morena sus ahora candidatos. “No me toca a mí definir el derecho de admisión. No hay una lista de indeseables o deseables”, expuso.

Dijo que la postulación de él mismo no es bien recibida por todos los morenistas, y eso es normal en todos los partidos políticos. Aunque no precisó nombres, recordó que incluso se llegó a hablar de la postulación del exgobernador Alfredo del Mazo, lo que finalmente no ocurrió. Lo importante, en lo sucesivo, confió, es coincidir.

Por su parte, Miranda Barrera justificó que los hijos están en su derecho de buscar su propio destino. “Él (su papá) es rojo, yo soy verde”, manifestó, pero también confió en que Miranda Nava votará por él.

En el encuentro además estuvieron presentes la candidata a senadora, Mariela Gutiérrez; y la candidata a diputada federal por Toluca, Mónica Álvarez Nemer, por la misma coalición.