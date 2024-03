“Nos está llevando por mal camino y se lo digo a la cara”: Salinas Pliego a su “amigo” AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Soy amigo de él porque tenemos muchos años de conocernos, pero he visto que se ha radicalizado y que se ha juntado con una serie de personas que son nefastas y que nos está llevando por mal camino. Y se lo digo a la cara, está equivocado”, dijo el magnate Ricardo Salinas Pliego, en entrevista con el conductor Javier Alatorre, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrevista –disponible en la cuenta de X de Salinas Pliego– fue con motivo de los 30 años de Hechos, el noticiero que conduce Alatorre.

Durante el programa especial, hablaron sobre diversos temas, como el estado de la televisión nacional durante el priismo; la compra de TV Azteca por parte del empresario; los diferentes sexenios durante el transcurso de Hechos; la situación actual del país, entre otros temas.

El empresario también criticó las medidas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre lo que dijo: “a nosotros nos persigue el SAT injustamente”.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la deuda de impuestos de Salinas Pliego asciende a entre 20 y 25 mil millones de pesos.

El presidente dijo que había pedido al director del SAT y al procurador fiscal que vieran de cuánto podía ser la quita legal en beneficio del presidente de Grupo Salinas; según López Obrador, podría haber sido de 8 mil millones de pesos. El acuerdo fue rechazado por el empresario.

“Estos cuates están actuando como si fuera un caso de seguridad nacional”, dijo sobre el SAT. “Pero si se roba alguien los cuatrocientos mil millones de pesos que están repartiendo a los viejitos y que no los repartió correctamente, ¿tú crees que lo persiga? ¿tú crees que han hecho una auditoría a los quinientos mil millones de pesos que reciben los viejitos en pensiones?”, agregó.

Asimismo, Salinas Pliego habló sobre las próximas elecciones del 2 de junio.

“Si no sales a votar, entonces prácticamente estás votando a favor del partido en el poder y de Claudia Sheinbaum. Si sales a votar, entonces puedes tener esa opción o la otra. Pero hay que ser claros: la inacción ciudadana favorece al partido en el poder”, declaró Salinas Pliego.

Además, advirtió:

“si me dices si gana Claudia, van a cambiar las cosas, pero no tanto. Volvemos a lo mismo, ese pensamiento mágico de que ya llegó otro gobernante y que ahora sí vamos a ir a la grande. Pues no es así”.