Óscar Abraham, el único de los soldados arrastrados por el mar en Ensenada que no ha sido localizado

Oscar Abraham Sánchez Reyna aún no ha sido loacalizado . Foto: Facebook Soldados Desaparecidos Ensenada

TIJUANA, BC (apro).- A casi 15 días de que un grupo de soldados fueran arrastrados por el oleaje de una playa en el municipio de Ensenada, Baja California, seis cuerpos han sido recuperados y entregados a las familias en diferentes estados de la república mexicana.

Lo anterior luego de distintos operativos en los que ha participado personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), aunque también las localizaciones han sido por dos civiles que caminaban por la costa, y otra por un buque pesquero.

El pasado 20 de febrero fue reportado que un grupo de 11 militares había sido arrastrado por el oleaje en Playa Corona; de ellos, solamente cuatro lograron sobrevivir y los demás se perdieron durante días.

A raíz de esto comenzó un operativo por parte de los tres órdenes de gobierno, además de que algunas familiares se trasladaron al municipio porteño debido al hermetismo de la Sedena, institución federal que no ha proporcionado información oficial en todo lo que va del caso.

En una rueda de prensa improvisada en las escalinatas de oficinas del gobierno estatal, ubicadas frente a las instalaciones de la Guarnición Militar de El Ciprés, algunos familiares acusaron al teniente coronel David López Ordaz de presuntamente haber dado la orden de que ingresaran al mar.

También se habló de que posiblemente este mando hubiera desertado del lugar, mientras que otras versiones llegadas a las familias les aseguraban que se encontraba detenido. Hasta este lunes, 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel Obrador confirmó la detención de “un militar encargado del adiestramiento”, pero sin referir la identidad del mismo.

Incluso crearon un grupo de WhatsApp para compartir información, además del sitio “Soldados Desaparecidos Ensenada”, en Facebook, con el fin de dar nombre y apellido a los perdidos.

Ahí también denunciaron, mediante videos, que los soldados habían sido obligados a entrar al mar con los brazos en alto, portando armas e incluso banderines, a pesar de que las condiciones climatológicas eran riesgos, tal cual había advertido un día antes la Capitanía de Puerto.

Del 20 al 25 de febrero fue común ver en distintas playas de Ensenada el avance de lanchas o el vuelo de helicópteros en búsqueda de los restos, hasta que dieron con el primero: Carlos Omar Frías Lanfard, de 21 años y proveniente de Sonora.

A este hallazgo le siguieron: Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola (27 de febrero), de 29 años, de Hermosillo, Sonora; y Brando Francisco Gastélum Ayala (29 de febrero), de 22 años, de Navojoa, Sonora.

Posteriormente, Luis Manuel Vilchis Díaz (29 de febrero), de 21 años y del Estado de México; Fernando Isaías Pérez López (1 de marzo), de 18 años, de Altotonga, Veracruz; y Michael Arellano Wilkinson (2 de marzo), de 20 años, de Agua Prieta, Sonora.

Éste último, Michael, había vivido en una casa hogar desde los 2 años, pues al parecer su madre biológica tenía presuntos problemas de adicciones, por lo que el joven buscaba salir adelante, según refirieron sus allegados.

Ahora, el faltante es Óscar Abraham Sánchez Reyna, quien es conocido como “Chicken”, y cuya familia solicita encarecidamente a las autoridades que no cesen en la búsqueda del mismo.

Generación se gradúa, incompleta

El sábado 2 de marzo fue día de emociones encontradas para las familias, pues al tiempo que localizaban el sexto cuerpo, en las instalaciones de la Guarnición Militar de El Ciprés, se realizaba la ceremonia de graduación del Primer Escalón 2024, correspondiente a la generación de la que formaba parte el grupo de soldados fallecidos.

De ahí, de acuerdo a los planes, la intención era que dieran alta en la Guardia Nacional (GN).

Algunas familias se quejaron de este acto protocolario, al considerarlo apresurado y debido a la cercanía con los sucesos trágicos del 20 de febrero.

Esa jornada destacó porque María del Consuelo López Rico, madre de Fernando Isaías, le entregó a la joven Marbella Salazar un anillo y otros detalles, pues el soldado pensaba dárselos a su prometida con motivo de dicha graduación.

Los regalos incluyeron flores, un par de aretes, una medallita, un reloj de él, y la argolla con la que formalizarían su relación.

Ella los recibió y los portó con orgullo, según se pudo apreciar en el video dado a conocer en redes sociales.

De la señora María del Consuelo, también se recuerda la descripción de su hijo, pues le gustaba mucho un río de su natal Veracruz, pero la realidad era que el joven no sabía nadar: “Mi hijo no sabía nadar. No es lo mismo nadar en un río, a nadar en el mar”.

El instructor está detenido: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes, durante su conferencia matinal, que el instructor a cargo del grupo de reclutas se encuentra detenido.

“Faltaría uno. No han dejado de buscarse. Se cuenta con todo el apoyo de la Secretaría de Marina. Se inició la investigación sobre los hechos. Están en calidad de detenidos, sobre todo el responsable del grupo… el militar. Es un militar encargado del adiestramiento. Se está haciendo toda la investigación correspondiente para eso”, dijo.

El ejecutivo aseguró que también están atendiendo a los familiares y reiteró su pésame sobre el caso.

Agregó que la Sedena cuenta con todo un equipo para esta investigación, además de señalar que “se tiene que dar una explicación”, dado que los cadetes llevaban todo el equipo y “es muy pesado”, en referencia a adentrarse al mar con el mismo.

Los datos:

Entrada del pelotón a Playa Corona: 20 de febrero

Grupo de militares arrastrados por el oleaje: 11

Sobrevivientes: 4

Alan Santiago Pérez Ríos

Jesús Andrés Portillo Calderón

Mauricio Alberto Cabrera

Saúl Alejandro Matlacala Pérez

Soldados localizados:



Carlos Omar Frías Lanfard (25 de febrero)

Arturo Esteban Sarmiento Gaxiola (27 de febrero)

Brando Francisco Gastélum Ayala (29 de febrero)

Luis Manuel Vilchis Díaz (29 de febrero)

Fernando Isaías Pérez López (1 de marzo)

Michael Arellano Wilkinson (2 de marzo)

Falta por ser localizado: