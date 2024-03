AMLO descarta que vaya a haber retroceso democrático como lo plantea el Episcopado Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con la Conferencia del Episcopado Mexicano está “completamente de acuerdo en que por el bien de todos primero la democracia”, pero no en que exista un retroceso en esta materia; también, afirmó que México es un país libre que no prohíbe las reuniones, por ejemplo, entre religiosos y grupos criminales para buscar pactos de paz.

El mandatario federal agregó que “cuando dicen, con todo respeto, que va a haber un retroceso democrático pues no entiendo porque apenas estamos dando los primeros pasos a una democracia verdadera” dado que hace años “se produjo una monstruosa desigualdad económica y social y los que se beneficiaron son los potentados”.

Dijo que ahora es distinto porque se beneficia y se prioriza al pueblo y hay preferencia por los pobres, “¿qué es lo que quieren los conservadores? Quieren poder sin pueblo”.

Después dio la razón a los religiosos: “Tienen razón porque no se puede, después de siglos de opresión, privilegios, de corrupción, no se puede de la noche a la mañana cambiar esa realidad. Estamos iniciando una etapa nueva en la vida pública de México (...) Ahora los demócratas, entre comillas, quisieran que continuara la farsa de tener en apariencia una democracia y en el fondo mantener un gobierno a favor de una minoría”.

El presidente pidió estar al tanto de cómo se manejan estos temas para evitar perjuicio al país y a su ciudadanía.

Por eso hay que replantearnos todo, tener cuidado con el manejo de palabras, conceptos, porque si hay algo que ha hecho daño y ha sido principalmente en régimen de corrupción de México, ha sido la simulación”.

En torno a la búsqueda de paz de religiosos que viven en regiones más violentas, el mandatario federal rechazó señalarlos o criticarlos por hablar de la libertad que tiene cada persona.

“Vivimos en un país libre y no se limita a nadie su derecho a expresarse, manifestarse, reunirse, asociarse y llevamos muy buena relación con la iglesia católica y todas las iglesias y no vamos a polemizar con las iglesias porque también eso podría ser una estrategia de los publicistas. A ver, la confrontación, no, es amor y paz y somos libres.

Expuso que cada quien es responsable de sus actos y por vivir en una sociedad con un pueblo muy consciente se le deja a los ciudadanos que resuelvan de acuerdo a su criterio.

“Es que ya la tutela, ver al ciudadano como menor de edad ya es algo de la prehistoria en México. Ya no es así, por eso no han podido oponerse y avanzar en contra del proceso de transformación que está en marcha, no han podido ni podrán. Somos libres, si estoy planteando que nos manden la estatua de la libertad, que se venga de Nueva York porque allá se está poniendo más verde de coraje y aquí estaría feliz, feliz, feliz porque vivimos en un país libre y democrático porque lo que había antes era una oligarquía con fachada de democracia”, señaló.