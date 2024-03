Presuntos miembros del CDN deslindan a AMLO de narcocampañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Encapuchados que se dijeron integrantes del Cártel del Noreste deslindaron al presidente Andrés Manuel López Obrador del presunto financiamiento que habrían hecho los criminales de Los Zetas a sus campañas presidenciales del 2006 y 2018.

En una videograbación, nueve personas uniformadas, armadas y con el rostro descubierto, se presentaron como miembros del CDN y, entre otros tópicos que abordaron, mencionaron que son “fake news” las noticias que ligan al actual mandatario de Morena con el crimen organizado.

Uno de los hombres armados que frente al grupo lee un texto de un teléfono celular, dice que desea hacer aclaraciones sobre el reportaje del diario The New York Times del 22 de febrero, y la entrevista de Latinus a un encapuchado el 15 del mismo mes.

“Aclarando que no son ciertos los hechos en que se vinculó a la organización Zetas con las campañas del actual presidente de la República y aclaramos que el comandante 42 no conoce a ese encapuchado que se identifica como Celso Ortega Jiménez. Nunca habló con él y menos de ese tema”, dice el presunto integrante del cártel.

De igual forma, menciona que no ayudaron a López Obrador porque no se involucran en política: “Por tanto es falso lo de la ayuda en el año del 2006 y la campaña del 2018, tampoco es cierto. Nosotros no nos metimos, no nos metemos y no nos meteremos en la política. Como dice Donald Trump, todo eso son fake news”.

El CDN es la organización criminal que emergió después de la desintegración de los Zetas.

Imagen del video de presuntos miembros del CDN

Caso Latinus

En el noticiero de Carlos Loret de Mola, en el portal Latinus, Celso Ortega, presunto líder de Los Ardillos, declaró que Los Zetas aportaron dinero a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006.

En entrevista difundida en el noticiero nocturno de ese portal, el presunto líder delincuencial asegura que, cuando era parte de Los Zetas, recibió dinero e instrucciones para favorecer la candidatura de López Obrador.

De acuerdo con Latinus, el tabasqueño presuntamente recibió en 2006 apoyo y dinero de Los Zetas, en específico de Omar Treviño Morales, alias “El Z 42”, según lo aseguró Celso Ortega.

Caso NYT

En el reportaje titulado “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”, el texto firmado por Alan Feuer y Natalie Kitroeff menciona en uno de sus párrafos una presunta reunión de un “confidente” de López brador con Ismael “El Mayo” Zambada, antes de su victoria en 2018, según información de investigadores estadunidenses.

De acuerdo con la nota, funcionarios de la ley del vecino país indagaron durante años afirmaciones de que aliados de López Obrador se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo.

Los reporteros aseguran que esta información consta en registros de EU y está soportada de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.

Esta investigación, de la que hasta ahora no se había informado, de acuerdo con el rotativo estadunidense, descubrió información que señalaba posibles vínculos entre “operadores poderosos de los cárteles” y funcionarios y asesores mexicanos cercanos al tabasqueño cuando éste ya había asumido el poder.

Sin embargo, The New York Times refiere que las autoridades estadunidenses nunca abrieron una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron.

Las fuentes citadas por los reporteros expusieron que había poca disposición de Washington para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados de la Unión Americana, y luego cita las respuestas que dio López Obrador de que los señalamientos en su contra eran falsos.

Buena parte de la información recolectada por los funcionarios de EU provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos, señalan los autores del texto.

Los investigadores, añadieron, obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles “y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente”.

“Por ejemplo, los registros muestran que un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del Cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones de 2018”, destaca el texto publicado tanto en inglés como en español.

“Otra fuente les dijo que, luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión”, añade el texto.

“Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos”, escriben los autores.

Al respecto, el presidente López Obrador reveló en una mañanera que la corresponsal de ese periódico, Natalie Kitroeff, le envió un cuestionario.