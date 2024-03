A 30 años de aquel discurso de Colosio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Diecisiete días antes de ser asesinado, Luis Donaldo Colosio pronunció un discurso que el imaginario colectivo considera que le costó la vida.

El domingo 6 de marzo de 1994, casi de memoria relató ante más de 50 mil priistas reunidos en la explanada del Monumento a la Revolución las 4 mil 124 palabras que conforman el texto; 382 líneas y 129 párrafos. En total, 12 cuartillas.

Incluso, el texto fue analizado para la tesis de maestría de María de la Paz Muñoz Aguilar, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2006.

Aquella frase sobre el hambre y la sed de justicia se ha reproducido casi hasta el hartazgo como slogan, cada que un político puede aprovechar la ocasión, o sin falta por el PRI cada 23 de marzo.

En sus libros Estos años y Salinas y su imperio, el fundador de Proceso aportaría pinceladas sobre aquel mítico discurso. Esta es una reconstrucción de aquellas horas, de aquellos días de hace 30 años. Antes del magnicidio que perseguirá como una sombra a Carlos Salinas de Gortari.

A las 11 de la mañana del viernes 4 de marzo, Colosio llegaría a la casa del historiador Enrique Krauze para afinar el texto que pronunciaría en la celebración de los 65 años de la fundación del PRI.

A raíz de la labor editorial sobre el texto, Colosio enviaría una tarjeta al fundador de Letras Libres.

De acuerdo con el autor de La Presidencia Imperial, la labor medular consistió en este diálogo:

-Quita las menciones a Salinas, quítalas todas.

-Sabía de tu reacción. Ya las quité. Están fuera.

-¿Las tres?

-Las tres.

Previamente, el 22 de febrero, José Córdoba Montoya, principal asesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, envió 14 cuartillas, para que con ellas, el candidato presidencial delineara su discurso.

Ignacio Rodríguez Castro aportaría detalles sobre el texto, publicados en el libro Entre la historia y la esperanza, del entonces perredista Andrés Manuel López Obrador. Ahí aseguraría que al ir leyendo con su pluma Montblanc en la mano izquierda y con tinta color sepia, fue tachando los párrafos con cruces.

“Necesariamente las notas de Córdoba no satisficieron a Colosio, no era lo que él quería, porque hablaba de los temas clásicos en el vocabulario del sexenio: modernización, globalización, aterrizaje del proyecto macroeconómico. Colosio fue viendo una por una las hojas, con mucho respeto y con mucho detenimiento, y sí, fue tachándolas. Dijo no, no, no. Tachoneó con grandes cruces. Se quedó con dos de las 14 hojas y trituró el resto”.