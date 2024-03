Con tres puntos AMLO fija su postura en torno al movimiento feminista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la última manifestación de este sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar sobre el entendimiento del origen de las formas de violencia en contra de ellas, pero destacó tres aspectos que, dijo, lo hacen sentir muy orgulloso.

El planteamiento fue cómo entendió el movimiento feminista a lo largo del sexenio y si ha cambiado su percepción en torno a la idea de las diferencias entre homicidios, feminicidios; las investigaciones con perspectiva de género; y el origen de las formas de violencias en contra de las mujeres.

Su respuesta fue breve:

“Nada más le puedo decir tres cosas, que me siento muy orgulloso: Uno que en este gobierno se redujo la pobreza de hombres y de mujeres. Y si los analizamos a detalle, fueron más beneficiadas las mujeres”, aunque se le indicó que es por la cantidad de población de mujeres, es decir que son mayoría y respondió: “Sí, sí, por eso, por eso me siento muy orgulloso, que millones de mujeres salieron de la pobreza”.

El segundo punto que abordó fue que “no ha habido en la historia de México un gobierno con tantas mujeres en el servicio público, ninguno en la historia”.

En tercer lugar “que me siento muy orgulloso, que va a ser una mujer la próxima presidenta de México a la que voy a entregar la banda presidencial”.

Al cerrar su conferencia se le insistió sobre las formas de violencia contra las mujeres, pero se lanzó contra Proceso.

“Sí, sí, sí, es que, si no, nos vamos a llevar aquí… Y ya te dije, ya te dije que todo lo que yo te responda en Proceso va a ser usado en mi contra. Es que lo de Proceso me hace recordar lo que hacían los ministerios públicos antes cuando nos juzgaban: ‘Que diga, como lo es, que actúa como un alborotador del pueblo’. ‘Que diga, como lo es, que es un rojillo’. Así están. Si la ensarto, pierdo; y si no la ensarto, perdí. O sea, toda la revista Proceso está en contra de nosotros, muy lamentable, pero mucho muy lamentable. No hay un periodismo profesional, ético, plural, independiente. Sí, sí es independiente, del pueblo”.