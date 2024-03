Cuauhtémoc Blanco: Si candidatura a diputado es ilegal, “que me lo demuestren estos cabrones”

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Ante la impugnación presentada por el PRD contra su candidatura a una diputación federal plurinominal, el gobernador Cuauhtémoc Blanco calificó de “sinvergüenzas” a los quejosos y los conminó a que muestren pruebas en su contra.

En entrevista con medios, el exfutbolista señaló que la impugnación es un tema de sus abogados y aseguró que ésta tiene como motivación el protagonismo de algunos políticos que quieren atención con cualquier tema.

“No les hagan caso a esos moleros”, dijo el mandatario de Morelos.

“Ya sabíamos que nos iban a impugnar, ya sabíamos. Y no nada más ellos, van a venir más impugnaciones. Les encanta ser protagonistas”.

Luego, vino el regaño a los periodistas: “Ustedes (los reporteros) también para qué les siguen el juego, ahí, a estos moleros, ahí”, dijo, sonriendo.

“Yo ya ni les voy a decir nada porque es caer en su juego. Ni les voy a contestar. Simplemente lo está viendo la gente de Morena, los abogados de Morena”.

Respecto a quién está defendiéndolo, dijo que son los abogados de Morena a nivel nacional.

Además, negó que la candidatura sea para garantizarle el fuero: “Yo, como se los he dicho, no es por agarrar fuero, como dicen estos sinvergüenzas. Ya se los he dicho muchas veces: si se da (la candidatura y la diputación), bien, y si no, pues me regreso al futbol”.

Aseguró que la impugnación es “un afán por estar molestando, de darse a notar en los medios de comunicación”.

La víspera, el líder del PRD en Morelos, Sergio Prado, aseguró en conferencia de prensa que Cuauhtémoc Blanco ha buscado la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena para evitar ser procesado por diversos cargos de los que ha sido acusado, desde sus presuntos nexos con el crimen organizado, pasando por el desvío de más de 3 mil millones de pesos, entre otros.

En respuesta, el gobernador de Morelos dijo: “que sigan diciendo, pero ¿sabes qué me molesta?, que me lo demuestren estos cabrones, que demuestren, que saquen las pruebas. Aquí voy a seguir y voy a dar la cara, mi conciencia está muy tranquila, el que la debe, que la pague. Que saquen las pruebas estos sinvergüenzas, si tienen pruebas que las saquen”.

Señaló que está molesto porque “siempre es lo mismo y lo mismo, hasta caen gordos”.

Aseguró que él tiene el respaldo del INE: “si el INE lo dijo, que son los que saben más, por eso no tengo ningún problema, me voy a defender”, sostuvo.

Insistió en que no va a hacer campaña, sino que va a “seguir trabajando por los morelenses”.

En cuanto a la acusación de la oposición de que durante su gobierno habría desviado más de 3 mil millones de pesos del presupuesto, todo ello según información de la Auditoría Superior de la Federación, el mandatario dijo que esas acusaciones no tienen sustento.

“Me da flojera contestarles eso, es la última vez que lo voy a hacer. No hay nada, esas acusaciones, me dan hasta risa”, concluyó.