“No vamos a caer en provocación”: AMLO a normalistas de Ayotzinapa que irrumpieron en Palacio Nacional (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un plan de provocación clarísimo y nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los manifestantes que entraron a Palacio Nacional, en nombre de normalistas de Ayotzinapa. Con las madres y padres de los estudiantes desaparecidos podría reunirse dentro de 15 o 20 días.

Afirmó que los manifestantes que irrumpieron en Palacio Nacional son en su mayoría jóvenes, que buscan provocación dado que el caso se tornó en “politiquero” y electoral.

Pese al plantón de varios días afirmó que hoy no se reunirá con familiares de los normalistas porque aún falta análisis del caso y a quienes protestaron hoy los recibiría el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina.

Ya es un movimiento en contra de nosotros que se llevan como una semana que fueron a Gobernación y rompieron vidrios. Ayer en la Lotería Nacional”, dijo.

El mandatario federal consideró que las manifestaciones no escalarán aunque “lo que quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores”, al indicarle que rompieron una puerta de acceso a Palacio Nacional, dijo: “Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema lo que quieren es provocar”.

Aunque ha mencionado que él tomó la rienda de la investigación y busca un encuentro con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, eso no ocurrirá hoy.

-¿Hoy no usted directamente?

-No, no, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud no de los padres sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación, en contra nuestra. De provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación.

Envió un mensaje a los familiares: “Que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”.

Agregó que aún hacen la investigación sobre lo que les quiere presentar y hasta que lo tengan, hablará con ellos.

“Yo calculo en unos 15, 20 días más, quiero tener más pruebas porque quiero hablar con ellos. Pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes. La responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del Pro, y de otras organizaciones y como están vinculados con Álvarez Icaza y con la OEA”, afirmó.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que se trata de un asunto que tornaron electoral y politiquero, lo cual dijo es lamentable porque muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque los abogados les prohíben hablar con su gobierno.

Los familiares tampoco quisieron recibir el informe que envió el presidente, porque, dijo, se los prohibieron los abogados.

Tras la acusación de que buscaba dividirlos respondió: “No, no para nada, nosotros lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo, tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes que es lo más importante, pero ya estoy es otra cosa. Esto ya tiene otros propósitos.

“De todas maneras, pero quiero tener más elementos además como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempos, estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes pero no les queremos dar información. Porque ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza, y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes, tengo pruebas, participaron en la desaparición de los jóvenes”.

-Pero las madres los padres también están interesados en saber dónde están sus hijos, por qué se sumarían al retraso.

-Sí pero no permiten que yo hablé con los padres y madres. Son abogados y son estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la mayoría. Me reuniré con todos en su momento y desde luego con los padres sin ningún problema.