AMLO tilda de "vulgar acto de provocación" el ataque a Palacio Nacional de normalistas de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Aunque no hay investigación formal -ni habrá- por la irrupción de manifestantes por el caso Ayotzinapa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que ya sabrán si fue una provocación por parte del grupo opositor y de organizaciones en defensa de derechos humanos, aunque en un inicio aseguró que “eso me huele más al PRI”.

De nuevo dijo que es un cóctel y “un vulgar acto de provocación” en la que su administración no va a caer porque buscan mostrarlo como represor. “Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer” y después sugirió que primero harán un análisis para saber si en efecto fueron infiltrados o fue una reacción por la demanda de justicia de los estudiantes normalistas.

“Está por verse si fueron los estudiantes porque en una de esas es gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros, pero eso ya lo vamos a saber (…) ya lo vamos a saber porque ahí vi uno que estaba muy grande, casi de mi edad, veterano, hay que ver quiénes eran”, dijo.

Agregó que según el informe que tiene solo participaron dos o tres padres de los normalistas desaparecidos, además de los abogados, “entonces, ¿quién está conduciendo ese movimiento?”.

Primero comentó que “lo de ayer, por ejemplo, me huele más al PRI, es Guerrero y allá me consta en la montaña de Guerrero las agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independiente pero detrás el PRI” y recordó cuando Héctor Astudillo ganó las elecciones en el estado en un proceso en el que el candidato del partido del hoy presidente fue incluso agredido.

“Ayer leía yo a una persona en la red que decía `¿cuándo le hicieron a Peña algo así como lo que nos hicieron a nosotros, ayer?”, dijo.

Después apuntó que su hipótesis es que la “provocación” de ayer viene “del boque conservador, en general y las organizaciones, no debe olvidarse que la CIDH pertenece a la OEA, ¿a dónde van a quejarse en contra de nosotros dirigentes del bloque conservador?, A la OEA, Almagro y estas organizaciones pertenecen a la OEA, pero todo se sabe, nada más es cosa de tiempo, por eso es también que están muy preocupados porque vamos avanzando en la investigación que ellos tienen gentes que les informan de cómo vamos en la búsqueda de los jóvenes y ellos quisieran que fracasáramos”.

También dijo que los señalamientos de “fue el Estado” y “fue el Ejército” se dio a partir de que intervino la CIDH para socavar a la institución militar en México.

En el caso de que en efecto fueran solo estudiantes normalistas quienes entraron lanzando una camioneta de la CFE y rompiendo una puerta de Palacio, les envió un mensaje: “Les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, que es actuar como contras, a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido, explotado y robado al pueblo, y que no se dejen manipular si es que son estudiantes”.

Desde su conferencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el mandatario federal indicó que por los hechos de este miércoles en la Ciudad de México no hay detenidos ni va a haber.

“Le pedí de manera respetuosa a la Fiscalía que no hicieran ninguna investigación, es que es lo que quieren ellos. Nos vamos a hacer cooperar, va a ser voluntario los servidores públicos para componer la puerta ya lo dije ayer, no no no no. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos”, dijo.

Parte de las consecuencias es que si cuenta con la información de quiénes participaron lo dará a conocer en su conferencia.

El presidente argumentó que dicha información se va a basar en que “hay bastantes imágenes, ayer estaban pasando imágenes y nos ayuda mucho la gente -no sé si sea cierto- pero estaba viendo unas fotos de los estudiantes que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos, no voy a hacer aquí la marca porque no le voy a h hacer propaganda. Pero tenis nuevecitos, quiero saber quién pompó, vamos a saber cómo estuvo”.

Destacó que había solamente dos camiones de los manifestantes y después poco antes de la irrupción de este miércoles, llegaron seis más, dijo. “A ver si fueron secuestrados los camiones o eso nos lo van a decir la misma gente de Guerrero, o quién pagó los camiones. No habrá denuncia formal porque, indicó, no quieren actuar como los opositores.

De nuevo se lanzó contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra las organizaciones que han acompañado a los jóvenes y contra el senador Emilio Álvarez Icaza.

Al inicio de su postura el presidente también culpó a los medios de comunicación: “Creo que a la vista de todos porque fue mucho muy difundido, por la actitud de los medios de manipulación de los medios en nuestro país todo esto que significa escándalo, amarillismo, sensacionalismo, todo lo que suponen nos afecta se magnifica”.

Al mismo tiempo dijo que eso le ayuda a su administración y dio por hecho que en dicha protesta hubo “hay mano negra que son actos de provocación que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”.

Reiteró la propuesta de reunirse con las madres y padres de los jóvenes desaparecidos en unos 20 días y dijo que “ojalá” no acudan los asesores legales porque quiere un diálogo directo con las familias, dado que no le tiene nada de confianza a las organizaciones que han acompañado porque acusa que enmarañaron la investigación para que no se avance en los resultados desde su gobierno.