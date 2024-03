Chapingo: alumna agredida por rector acusa ataques de la UACH

CIUDAD DE MÉXICO (apro); La alumna presuntamente agredida sexualmente por Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), reveló su identidad y acusó que ahora es víctima de descalificaciones por parte de las autoridades escolares y simpatizantes de su agresor.

En un comunicado, la estudiante que era identificada como Violeta “N” por razones de seguridad, señaló que su verdadero nombre es Nelly Concepción Soto Mijangos y reprochó que además de ser víctima de violencia sexual por parte del rector de la UACH, a su agresor lo protege un “silencio cómplice”.

“Soy la renombrada en los medios como Violeta “N”, no estudio en Mecatrónica Agrícola, mi nombre verdadero es Nelly Concepción Soto Mijangos, estudio el cuarto año en la División de Ciencias Económico Administrativas (DICEA). Fui víctima de una atroz violencia sexual por parte del mismísimo rector de esta institución”, mencionó.

“Alcé mi voz no solamente por mí sino también por las miles, las millones de mujeres que son oprimidas en el mundo (…) en un giro incomprensible y cruel del destino, mi rebeldía fue recibida con un silencio sepulcral. No hubo marchas en mi nombre ni apoyando mi causa, no hubo voces clamando justicia; solo un vacío abrumador, una traición colectiva que pesa más que el mismo aire que ahora se me hace difícil respirar”.