“Se avizora que va a continuar la transformación”: AMLO presume logros a una semana de las campañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A menos de una semana del arranque de campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador abiertamente afirmó que “se avizora que va a continuar la transformación”, porque ya inició y nadie la va a detener.

Conferencia de prensa matutina, desde Tamaulipas https://t.co/W1kJWU4GVB — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 7, 2024

El panorama, dijo, es muy alentador y sí hay salida a los problemas, por lo cual se debe tener mucha esperanza, “sí hay salida, si no yo lo diría: esto está muy complicado”.

Pese a que el primer día de este proceso electoral pidió a los medios que le ayuden a evitar violar la veda electoral, este jueves desde su conferencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y sin pregunta específica sobre sus declaraciones, aseguró que con su gobierno se avanzó mucho ante el rezago que había, es decir que dejaron otros gobiernos.

Y vamos a seguir avanzando en el tiempo que nos queda y no perder la fe, porque el futuro pinta bien, es bueno el porvenir, se avizora que va a continuar la transformación. Esto que ya inició no lo van a detener, no lo van a detener, ya se sentaron las bases de la transformación y va a continuar”, indicó.

El mandatario federal aseguró que estas declaraciones las da porque hay mucha gente “que les agradezco su confianza y está pensando ya se va a terminar el mandato y nosotros no resolvimos el problema, los entiendo, vamos a seguir trabajando para seguir resolviendo problemas”.

Aseguró que ya no le quitarán, como han querido, hasta el derecho a la esperanza, “ya no, porque el pueblo dijo basta y ya ha iniciado esta transformación y no la van a detener, entonces por todo lo que va a quedar pendiente, hemos hecho muchísimo, pero es que fueron 36 años de una política de pillaje, contraria al pueblo”.

También lanzó un reto a los académicos, intelectuales y abogados para que revisen las reformas a la Constitución que se hicieron en los 36 años de la política neoliberal o neoporfirista.

El jefe del Ejecutivo Federal adelantó su respuesta:

Nada a favor del pueblo, todas las reformas que se hicieron fueron para beneficiar a una minoría rapaz, no hay nada que demuestre que estaban interesados, que les importara el pueblo, nada, entonces afortunadamente ya entre todos, desde abajo, logramos este movimiento de transformación y va a continuar”.

Enseguida mencionó todos los logros que ha tenido su gobierno, otro elemento vetado para los funcionarios en campañas electorales.

Miren no hemos aumentado impuestos, no hemos endeudado al país, la deuda ha crecido menos que lo que creció en la época de Calderón y de Peña Nieto. No ha habido gasolinazos, el precio de la luz -ayer salió un informe- es de los más bajos del mundo porque cumplí con el compromiso que no iba a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz”, dijo.

El jefe del Ejecutivo Federal continuó: “Han aumentado los salarios, ¿cuál es el secreto?, ¿en qué estriba el éxito del gobierno?, ¿por qué está tan fuerte el peso? ¿Por qué tenemos récord en inversión extranjera que llega al país? ¿Por qué México es de los países, el segundo con menos desempleo en el mundo, casi hay empleo pleno? ¿Cuál es el secreto? No permitir la corrupción, ese era el gran problema de México, no era otro. Sí la falta de educación, sí la inseguridad, sí el desempleo, pero todo se derivaba de la corrupción que imperaba”.

Repitió que quienes estaban en las cúpulas eran los que no pagaban impuestos, y apuntó a “un banco famoso, una empresa famosa, ¿ya la imaginaron? Pues no pagaban impuestos o si pagaban se les devolvía, una gran injusticia. Se acabó eso y de tres billones que recaudábamos, tres billones en el 19 cuando entramos, a cuatro billones 500 mil, un billón 500 mil más” y después pidió exponer la gráfica de “cuánto se robaban con el huachicol, 80 mil barriles diarios”.