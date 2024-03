Sheinbaum justifica acusación de AMLO contra normalistas ante “portazo” en Palacio Nacional

QUERÉTARO, Qro. (apro).- La candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, justificó la acusación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el derribo de una puerta de Palacio Nacional ayer fue un acto de “vulgar provocación”.

Ayer la morenista dijo que no le parecía “correcto” el hecho, pero hoy, cuestionada en conferencia sobre las declaraciones del mandatario federal la mañana de este jueves, preguntó:

“Se dice que hay una provocación porque no se entiende, no se entiende por qué rompen la puerta de Palacio cuando hay un diálogo”.

Como lo hizo ayer, recordó que el presidente López Obrador ha recibido a los padres y a las madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa “varias veces; de hecho, tiene una reunión planteada con ellos en las próximas semanas. Entonces, ¿por qué lo de ayer si hay una reunión planeada?, a la ciudadanía les pregunto”.

Normalistas de Ayotzinapa derriban puerta de Palacio Nacional



Dentro del recinto militares intentaban poner barricadas para evitar el ingreso de los manifestantes que buscaban una audiencia con el mandatario. https://t.co/AmtHqFWM2x — Proceso (@proceso) March 6, 2024

Sheinbaum Pardo agregó que ha habido una “investigación profunda del caso y que la tomó el presidente en sus manos… si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el procurador general de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido” de la protesta.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México lanzó la pregunta: “¿cómo si es que había una reunión pactada, se pide diálogo, si hay diálogo, explíquenme ustedes ¿a qué se debe que rompen la puerta de Palacio cuando está pactado el diálogo y ha habido diálogo y hay investigación? Entonces, ¿a qué responde?”.

La morenista consideró que lo importante es que en el gobierno de México “hay una responsabilidad de llegar al fondo, de que haya justicia, verdad y justicia, pero no esa verdad histórica que inventaron”.

Destacó que en el más reciente reporte del caso, dado a conocer por el entonces Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, “vienen todas las pruebas documentales en la mayoría de lo posible del caso”. Y aseguró que López Obrador ya dio acceso a los documentos del caso para los padres y sus abogados por tres meses.

Con esta explicación, reiteró:

“Hay diálogo, hay investigación y hay detenidos y el compromiso del presidente de que se va a llegar a las últimas consecuencias. Entonces, ¿para qué romper la puerta del Palacio Nacional?”.

Cuestionada sobre si se reuniría con los padres de los normalistas desaparecidos, evadió: “con los padres y madres de Ayotzinapa me reuní cuando llegaron a la Ciudad de México como jefa de gobierno para darles facilidades para las movilizaciones que iban a tener”.