Al grito de “¡Ni una más, ni una asesinada más!” inicia la marcha del 8M en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bajo la consigna "¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!", miles de asistentes a la marcha por el Día Internacional de la Mujer iniciaron su recorrido desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Pese a que la cita era a las 15: 30 horas en la "Gloria de las Mujeres que luchan" antes conocida como "Glorieta de Colón" en el Paseo de la Reforma, colectivas estudiantiles de la Universidad Nacional de Autónoma de México (UNAM), iniciaron su recorrido desde la estación del Ciudad Universitaria del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro hacia el primer cuadro de la capital mexicana desde las 12:00 horas.

A las 13:10 horas, algunas de las asistentes se concentraron alrededor del Monumento a la Revolución y portaban carteles en los que se leía: "Por las que salieron a estudiar y no regresaron para graduarse", "Quiero vivir, no sobrevivir ", "Si no regreso búscame en las estrellas", "Nadie merece vivir con miedo", entre otras consignas.

Mientras esperaban el inicio de la marcha, algunas manifestantes preparaban sus carteles, otras se maquillaban o colocaban adornos morados en el rostro.

A las 13:40 horas, varios grupos ya habían iniciado su camino al Zócalo capitalino, sin embargo, otros continuaban a la espera de nuevos contingentes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

En tanto, varias uniformadas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), custodiaban el avance de la marcha.

De acuerdo con una policía de dicha dependencia, para antes de las 14:00 horas, las manifestantes abarcaban de la Glorieta de las Mujeres que luchan hasta la Glorieta de la Diana Cazadora, aunque nuevas asistentes se sumaban a cada cuadra.