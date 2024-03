Caso Ayotzinapa: “Ningún padre se va a arrodillar frente al gobierno”

CHILPANCINGO, Gro.– Ningún padre se va a arrodillar frente al gobierno. Vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias, afirmaron los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Y exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión sin condicionamientos ni politiquería, en la que se aborden temas centrales de la investigación:

Los 800 archivos militares faltantes, la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y de José Ulises Bernabé García, quien fuera juez de barandilla de Iguala y que permitió que 17 estudiantes hayan sido trasladados de ese lugar a las afueras de lguala.

La tarde del jueves en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla, padres de los estudiantes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala por sicarios y policías municipales, con presencia de policías estatales, federales y el Ejército, respondieron a la postura del mandatario de que se reuniría con ellos, pero sin sus abogados.

Clemente Rodríguez Moreno, padre del estudiante desaparecido Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, expresó:

“Quiero decirle al señor presidente que a nosotros no nos maneja absolutamente nadie. El presidente es necio, es terco, ya se lo dijimos en todos los medios.”

Mencionó que el mandatario está señalando que al abogado Vidulfo Rosales Sierra, al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la OEA, la ONU y al grupo de expertos independientes de entorpecer las investigaciones

“Pero el que está entorpeciendo las investigaciones es el gobierno que no ha querido avanzar”.

Afirmó que ninguno de los padres se va a arrodillar frente al gobierno.

“Se ha terminado esta jornada de lucha, vienen otras jornadas de lucha y que quede asentado que ningún padre se va a arrodillar frente al gobierno. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”.

Cristina Bautista Salvador, madre buscadora de su hijo Benjamín Ascencio Bautista, explicó que fueron al plantón a la Ciudad de México porque desde septiembre de 2023 el presidente no los ha recibido.

“Le decimos al presidente que nos tiene que recibir con nuestros representantes, no es justo que después de nueve años y cinco meses que han caminado con nosotros ahora nos diga que no los quieren”.

Nuestros representantes, agregó, tienen que estar en la próxima reunión porque el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Prodh, Serapaz y Fundar nos han ayudado en este tiempo. No les hemos pagado ni nos han pagado.

Una de las exigencias es que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe extraditar a Tomás Zerón de Lucio y a José Ulises Bernabé, quien era juez de barandilla de Iguala.

“Por ahí se llevaron a 17 estudiantes a Loma de Coyotes”, indicó.

También exigen que el Ejército entregue los 800 folios militares que tiene en sus manos.

“Aunque no lo quieran aceptar, el Ejército manejó el C4”.

Acusó que las investigaciones del caso iban avanzando hasta que se toparon con el Ejército.

“Ahí quedamos atorados y no se puede avanzar. Como madres y padres no nos vamos a cansar, ni a callar, necesitamos saber de nuestros hijos que tanto nos hacen falta en nuestras casas.

“Son nueve años y cinco meses de sufrimiento, de no poder vivir bien en nuestras comunidades, de no poder estar bien con las familias, cuando salimos dejamos a nuestros otros hijos, a nietos”.

Cristina Bautista aseguró que la desaparición de los estudiantes ha pegado a todos los integrantes de las familias.

“Por eso fuimos al plantón”.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, insistió en que la lucha es genuina, por la presentación con vida de los 43 estudiantes y para que se retomen las líneas esenciales de investigación.

“Los padres están movidos por el dolor. No existen motivaciones políticas de otra índole. Ha llegado el momento en que queremos flaquear, pero los padres no piden cumplir el compromiso que hicimos.

“Hasta que no hallemos a los estudiantes y no resolvamos el asunto no podemos dejarlos y aquí nos mantenemos por ese compromiso”.

Dijo que los padres les han dicho que el diálogo debe abordar los temas relacionados estrictamente en la investigación y no en la discusión que el mandatario ha generado en las conferencias mañaneras.

“En esa reunión se deben abordar los temas centrales de la investigación: los 800 folios faltantes, profundizar en la investigación de los 17 estudiantes trasladados de barandillas a las afueras de Iguala y la extradición de Tomás Zerón de Lució y José Ulises Bernabé, prófugos de la justicia”.

“Esos son los temas y no ir hacer politiquería ahí, no politizar el caso Ayotzinapa”, dijo el defensor de derechos humanos.

Acusó que en los tres días de la jornada de lucha notaron que en el presidente permea una actitud de arrogancia, prepotencia y autoritarismo.

“¿Por tener consensos políticos y altos niveles de aprobación cree que cuenta con el derecho de pisotear la dignidad de las víctimas?

“Esa actitud la puede tener con otros actores políticos, en una contienda electoral, pero esta no es una lucha política, es una lucha por la vida, aquí en los padres de familia hay mucho dolor, mucha afrenta.

"Ha pisoteado a los padres de familia, les ha cerrado las puertas, los ha ofendido y agraviado”.

El diálogo, dijo, debe ser sin condiciones y donde se ponga en el centro el interés por avanzar en las investigaciones, analizar lo que está pendiente y ver hacía donde impulsar la investigación para esclarecer los hechos y dar verdad y justicia a las madres y padres de familia.