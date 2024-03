Marcha 8M: Detienen a hombre señalado por agredir a manifestantes (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hombre de 24 años, identificado en redes sociales como Alexander "N", fue detenido por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente agredió a manifestantes durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esta tarde, en su cuenta de X, el periodista Joaquín López-Dóriga compartió un vídeo en el que agregó: "Durante la marcha de este #8M, este sujeto, quien dijo llamarse Alexander, fue detenido presuntamente por agredir a manifestantes".

En la grabación se observa a un hombre sin camisa que es escoltado por uniformados de la SSC.

El detenido relata: "Yo ya estoy yendo para mi casa, ya había salido del trabajo, fui a jugar ajedrez y cuando me salí, me empezaron a empujar porque no podía pasar por aquí, es la única ruta para llegar a mi casa".

La prensa cuestionó a Alexander: "¿Por qué dicen que las golpeaste, que las atacaste?".

A lo que respondió: "No, ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno y luego empezó la tercera cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran".

Tras lo anterior se observa que varios elementos de seguridad obligan al hombre a entrar a una patrulla.

En una tarjeta informativa, la SSC detalló que uniformadas de la Policía Auxiliar (PA) de la SSC detuvieron a un hombre que presuntamente agredió a dos mujeres asistentes a dicha manifestación.

#8M2024 #CDMX Durante la marcha de este día, un hombre que viajaba en motocicleta se metió entre la marcha y golpeó a mujeres del contingente de la #UACM pic.twitter.com/OwOfSaVE3F — Somos el Medio (@Somoselmedio) March 9, 2024

Según esta versión, mientras las policías vigilaban la manifestación se percataron que en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Francisco I. Madero, de la colonia Centro, un grupo de personas retenía y golpeaba a un sujeto.

Al llegar, dos mujeres relataron que el hombre se aproximó a bordo de una motocicleta roja y comenzó a agredirlas, por lo que otras personas retuvieron al sujeto y comenzaron a golpearlo.

Por lo anterior y en atención a la denuncia, el hombre de 24 años fue detenido, informado de sus derechos de ley y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.