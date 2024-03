Destituyen a Subsecretario de Seguridad de Colima por usar gas lacrimógeno contra mujeres en 8M

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, anunció la remoción del cargo del Subsecretario Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, José Manuel Zataraín Lizárraga, por la utilización de gas lacrimógeno contra las asistentes a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, indicó que en su gobierno sólo caben personas que compartan sus condiciones y tengan la capacidad y sensibilidad para acatar una orden precisa pues aclaró que en el marco de la marcha de ayer instruyó proteger a las asistentes y que la protección del patrimonio público no puede estar por encima del cuidado de las manifestantes.

“La utilización de gas lacrimógeno o cualquier elemento disuasorio de la manifestación sólo podría ser justificable para cuidar la integridad física de las propias manifestantes o de cualquier persona en caso de que hubiera quienes la estuvieran poniendo en riesgo”, publicó la gobernadora.

He revisado minuciosamente los videos y todos los elementos disponibles de lo sucedido ayer por la noche en el exterior de Palacio de Gobierno y no he encontrado ninguna evidencia de que se justificara el uso del gas lacrimógeno”.