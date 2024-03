Marcha por el 8M: reclaman a Iridia Salazar por abusos de entrenador en el Indereq

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En el marco del Día Internacional de la Mujer, cerca de seis mil queretanas salieron a las calles para manifestarse. Los contingentes avanzaron desde la Alameda hasta el Tanque y se congregaron en la Plaza Constitución de la capital del estado.

Ya reunidas en las inmediaciones del centro histórico, integrantes de algunos contingentes protestaron en contra de Iridia Salazar Blanco, quien actualmente dirige el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq).

Con pancartas, las mujeres cuestionaron a la medallista de bronce en Atenas 2004: “Indereq, manchado por el acoso y abuso sexual y por la incompetencia, omisión e ineptitud de su directora”.

En octubre de 2023, Proceso publicó una serie de reportajes denominados “Terror en Querétaro: el depredador sexual de niñas deportistas”, donde se recabaron testimonios de un grupo de víctimas que fueron agredidas sexual, psicológica, emocional y físicamente por su entrenador Andrés Guzmán Bustos, empleado del Indereq.

Cabe destacar que las sobrevivientes y un heptatleta menor de edad, a quien por la sobrecarga de entrenamiento le provocó una incapacidad parcial, denunciaron penalmente al entrenador. En total existen diez denuncias en contra de Guzmán Bustos.

Ante la situación, Iridia Salazar no les proporcionó ningún tipo de ayuda psicológica a las víctimas ni un seguro de gastos médicos o el acompañamiento humano y legal durante los procesos de cada uno. Además, negó que existió algún tipo de acercamiento con los padres de familia de las víctimas y aseguró que con la destitución del entrenador no podía hacer nada más porque no le competía al Indereq.

En la protesta, que se desarrolló bajo la consigna “las calles son nuestras y esta es nuestra muestra”, los contingentes también exigieron que autoridades impartan justicia para las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, además demandaron seguridad y que se trabaje para establecer mayores condiciones de igualdad en los diversos sectores de la sociedad.