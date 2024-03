Miles de mujeres exigen un alto a los feminicidios y aprueban “Ley Sabina” en BC

TIJUANA, BC (proceso.com.mx).- Al grito de “¡Señor, señora, no sea indiferente: se mata a las mujeres en la cara de la gente!”, “¡Las niñas no se violan, no se tocan, no se matan!”, “¡La poli no me cuida, me cuidan mis amigas!”, y “¡El que no brinque es macho!”, miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades de Baja California para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el viernes 8 de marzo.

Las colectivas feministas, así como ciudadanía en apoyo al movimiento, marcharon en Tijuana, Mexicali y Ensenada, principalmente, para exigir un alto a los feminicidios, denunciar las violencias machistas, los secuestros, violaciones, desapariciones y asesinatos, además de que respeten los derechos humanos fundamentales.

Los contingentes estuvieron integrados por madres, hijas, tías, hermanas, colegas de trabajo y desconocidas unidas por la sororidad, quienes portaron ropajes con los característicos colores verde, púrpura y negro, al tiempo que cargaban cartulinas, banderas y lonas para visibilizar distintos mensajes y denunciar abusos.

En Mexicali, capital bajacaliforniana, fueron notorias las leyendas “No más violencia vicaria”, “Soy tía de una niña que nunca tocarás”, “Paga la pensión”, “En memoria de todas las niñas a las que no les creyeron”, “Somos el grito de las que ya no están”, “La revolución no se hace tirando flores ni abrazos” y “Quiero morir de vieja y no por ser ‘vieja”.

Desde Tijuana, las activistas alzaron el puño en señal de resistencia, al tiempo que mostraban a las y los testigos de la marcha mensajes como “Todas las madres merecen ver a sus hijas volver”, “Marcha, aunque no te falte nada, porque a algunas les falta todo”, “Si mañana no estoy, cuida a mis alumnas”, “¿Para qué quieres los monumentos limpios en un país lleno de sangre?”, “Por las que salieron a estudiar y no volvieron para graduarse” y “Marcho hoy con mis amigas para no marchar mañana por ellas”.

Entre los incidentes, se registraron daños en una estación del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), además que unas participantes realizaron pintas en la explanada exterior del Ayuntamiento, donde también las esperaban decenas de policías, quienes se organizaron en “cadena humana” para resguardar el inmueble.

A su vez, personal de la Fiscalía General del Estado de Tijuana cubrió con madera las ventanas y los ventanales del Centro de Justicia por Acuerdos; sin embargo, no hubo enfrentamientos ni personas detenidas.

Y en Ensenada, según algunas de las asistentes, se registró la marcha más grande a la fecha, con cientos de participantes, quienes salieron del Parque Revolución, pasaron por la zona turística, el bulevar costero, la Plaza Cívica de la Patria, el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera y llegaron hasta el Centro Estatal de las Artes (Ceart).

Entre sus mensajes se apreció: “No voy a crecer con miedo. #NiUnaMás”, “Somos la voz de las que ya no están y de las que aún no llegan”, “Alto a la violencia obstétrica”, “Esto es pelear como niña”, “Quiero salir y jugar sin miedo”, “Vida digna para las mujeres con discapacidades”, “Muerte al patriarcado”, “¿Te cansas de verlo? Nosotros de vivirlo”, “Quiero ser libre, no valiente”, “Ninguna niña más en hogares violentos” y “Ojalá que a las desaparecidas sólo las hubieran pintado. Aquí estarían con nosotras”.

Revela gobernadora que sufrió violencia

En forma previa a las manifestaciones programadas a nivel estatal, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reveló que ella, en diferentes momentos de su vida, también ha sido víctima de la violencia.

Lo expresó el viernes durante un evento público en Mexicali, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que destacó que durante su administración han roto el llamado “techo de cristal”, en referencia a la limitación velada del ascenso laboral de las personas dentro de las organizaciones.

“Sé que muchas de ustedes, hoy, saldrán a marchar. Y quiero decirles que comprendo profundamente lo que sienten; que yo misma, en diferentes momentos de mi vida, he sufrido esa violencia de que lamentablemente todas tenemos una historia. Su enojo es legítimo”, mencionó, además de reconocer la rabia ante la estructura patriarcalmente existente.

Como parte de su discurso, la mandataria estatal compartió su perspectiva sobre la lucha de las mujeres por la igualdad y reconocimiento pleno de sus derechos.

Enfatizó que su administración coloca a la mujer en el centro de las políticas públicas, con el fin de enfrentar un sistema desigual

Aprueban “Ley Sabina” y apoyo a familiares de víctimas de feminicidio en BC.

Como parte de la agenda del 8 de marzo, el Congreso de Baja California aprobó la llamada “Ley Sabina”, enfocada contra los deudores alimentarios.

Tras la votación, la diputada inicialista Michele Sánchez Allende, celebró en su cuenta de Facebook estos logros en materia legislativa.

Este 8M teñimos de morado el Congreso del Estado: primero, con la aprobación de la Ley Sabina y, después, con la aprobación del apoyo económico para las niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio”, destacó.

Aseguró que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda asignará 10 millones de pesos para este apoyo.

“Y así garantizar que las casi 300 hijas e hijos de mujeres que perdieron la vida en manos de la violencia, reciben mensualmente este apoyo hasta cumplir su mayoría de edad, o de por vida en caso de discapacidad”, según puntualizó.

El Congreso de Baja California, por su parte, envió un comunicado en el que detalla que fue aprobado por unanimidad el dictamen 32 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, referente a iniciativa de reforma a diversos ordenamientos con el objetivo de garantizar el principio de interés superior de la niñez y el cumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos.

Recordaron que buscan dar cumplimiento y armonizar la legislación conforme al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias, el 8 de marzo de 2023, que crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

“En la iniciativa destaca que serán sancionados quienes, injustificadamente, no proporcionen los alimentos a las personas con las que tengan deber legal; se impondrá prisión de dos a cinco años; la suspensión o privación de la patria potestad y demás derechos de familia”, señalaron.

También que “igual pena” será impuesta a las personas que no proporcionen atención geriátrica a las personas adultas mayores de sesenta años, a quien no proporcione los gastos de atención médica a la mujer embarazada o persona gestante, incluyendo el gasto del parto, con las que tengan ese deber legal.

En el caso de que no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año.

De acuerdo a los datos oficiales, el Poder Judicial tendrá a su cargo la operación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Y en materia administrativa destaca que en todas las modalidades de solicitud de licencia o su revalidación se requerirá a la persona solicitante presentar su certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; además en materia civil, se establece la obligación de la persona juzgadora informar a las autoridades migratorias para impedir que el deudor alimentario salga del país.