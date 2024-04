AMLO exhibió a la editorial Planeta con un ejemplar de su libro “¡Gracias!” al que le faltan páginas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al recetar un capítulo más de su libro “¡Gracias!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que el ejemplar que tenía en el atril no contenía todas las páginas, aunque su equipo de comunicación afirmó que “no es pirata”.

“(Página) 207 le aclaró su vocero Jesús Ramírez” y el presidente afirmó que dichas páginas no estaban, “no será que es…” y después le pasaron otro ejemplar.

Al final se le preguntó de quién es el libro no completo y dijo “es que no es el mío, el mío ya lo tengo marcadito, éste no sé” y Ramírez comentó: “Es nuevo, no es pirata, hay errores de edición, es un error de compaginación, se le llama”.