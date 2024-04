Morena propone dar al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de Afore no reclamados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján propusieron una iniciativa para transferir el ahorro de trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El traslado de los recursos se realizaría si el trabajado cumple 70 años en el caso del IMSS, y 75 en el caso del ISSSTE, y no han tramitado su pensión

En la exposición de motivos detallan que la iniciativa tiene como propósito incrementar la suficiencia del esquema pensionario de la Ley del Seguro Social para las personas trabajadoras que comenzaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997.

En entrevista con medios en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja, explicó que el propósito de esta iniciativa es asegurar a 45 millones de mexicanos que se esperan jubilar y pensionar tengan garantizado de 16 mil 400 pesos y hasta 18 mil 400 pesos mensuales.

“Si un trabajador de 60 o 65 años, si sus gastos son por encima de los 15 mil pesos con una pensión de dos mil quinientos pesos no va a poder salir adelante, adicionalmente el 60% de ellos no tiene vivienda y el Fondo también es para que se puedan incentivar créditos para la construcción de vivienda de todos los trabajadores de 60 años, no se afecta las afores”, explicó.

Con la propuesta para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, más de 45 millones de trabajadores tendrán garantizada una pensión digna de al menos $16,400, más la Pensión de Adultos Mayores.



No te dejes engañar por el #PRIAN. ¡Votaron en contra de los programas sociales! pic.twitter.com/RvIz0ZW1Ft — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 10, 2024

Resalta que es un fondo para garantizar la pensión digna a más de 45 millones de trabajadores mexicanos que se incorporaron a partir de 1997 a la actividad laboral.

Enfatizó que no están afectando el ahorro de los trabajares mexicanos, sino lo que pretende compensar y garantizar pensiones de 16 mil 400 pesos a las personas que se jubilarán en el transcurso del tiempo del 2025 al 2050.

El coordinador de Morena en la Cámara baja reiteró que no se afectarán las Afores, ya que es uno de los grandes mitos que ha construido el PAN.

Ignacio Mier dijo que las pensiones del Bienestar se fondearán con recursos de economías del Gobierno federal, aportaciones de los estados vía el Sistema de Administración Tributaria (SAT), también con cuentas abandonadas en el propio Sistema de Administración de los Fondos para el Retiro.

En el documento detallan que el objetivo de la iniciativa propone reducción de la pobreza en la vejez; la promoción de la igualdad entre los adultos mayores, y el fortalecimiento de la economía de esta población, generándoles un flujo de ingresos adicional.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar será un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, donde el Banco de México actuará como fiduciario, y será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).