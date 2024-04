Vinculan a proceso a Fofo Márquez por tentativa de feminicidio; “no quiero morir en la cárcel”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El influencer Rodolfo “Fofo” Márquez fue vinculado a proceso por la golpiza que le propinó a una mujer en febrero pasado en el estacionamiento de un centro comercial de Naucalpan tras un incidente vial. La vinculación a proceso es por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Aunque los hechos y la detención ocurrieron en febrero, los videos de la golpiza que el influencer propinó a una mujer de 52 años se viralizaron la semana pasada.

“Fofo” fue detenido por la policía del Estado de México e ingresado al penal de Barrientos donde hoy se realizó la audiencia. La juez dictaminó que permanezca en prisión cautelar debido a la gravedad del delito que se le acusa.

“Llevo tres días aislado", fueron las palabras del influencer al escuchar la decisión de la juez que lo vinculó a proceso.

Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, declaró Fofo Márquez.