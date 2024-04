AMLO da espaldarazo a Salvador Cienfuegos: no hay elementos para investigarlo por Caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay elementos para investigar a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional como el exsecretario Salvador Cienfuegos en el caso Ayorzinapa y aunque aseguró que no establece relaciones de complicidad con nadie, dijo que no existen testimonios ni pruebas en la Fiscalía General de la República de que la institución oculta información ni se vincule con la desaparición, como lo mostró Proceso con documentos. “El propósito de manchar al ejército”.

Acusó que dicha información que es interna de la institución es falsa y que por algunos elementos militares que fueron detenidos, no se debe manchar a la institución general.

“Es toda la narrativa que han creado los seudo defensores de derechos humanos que están atendiendo este asunto de Ayotzinapa, los abogados los del Pro, sobre todo este senador Emilio Álvarez Icaza, la Organización Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de manchar al ejército, nosotros estamos haciendo una investigación seria, responsable y no hay impunidad para nadie, todo lo que planteaste la fiscalía no tiene pruebas

Aseguró que toda la participación que tuvo el ejército está en declaraciones de militares que fueron detenidos por presunta omisión, “pero es muy distinto a todo lo que de manera perversa en contra del Ejercito están manejando estas organizaciones seudo defensoras de Derechos Humanos y vinculadas a organismos internacionales que tienen diferencias con nosotros ya lo hemos expuesto varias veces”.

“Todo lo que me estás planteando es falso, no hay pruebas”, pero aseguró que “yo no voy a cometer el error que cometieron en el sexenio pasado que por querer proteger a quienes participaron se generó un asunto injusto, vergonzoso, no ahora, acaba de demostrarse cómo actuamos”.

El presidente afirmó que “debe de quedar claro que nosotros no le damos impunidad a nadie esto es un asunto muy serio que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con la desaparición de los jóvenes”.

-¿Qué tanto se estaría dispuesto a defender a la institución?

-Se está investigando a todos, pues si no cómo estarían en la cárcel nueve, diez soldados, dos generales, díganme en qué país se hace eso, eso lo hicimos nosotros, no hay impunidad, pero como tú dices sin embargo Proceso tiene otros intereses o sea y va a ser muy difícil que yo les convenza”.

-¿Se estaría investigando la actuación de Salvador Cienfuegos?

-Se investiga a todos, pero no hay elementos, no hay… si ustedes tienen en los elementos en contra de él si nos lo presentan yo actúo, pero no se trata de denunciar sin pruebas, porque eso es calumnia.

-Están en la fiscalía

-No, no está, si hubiese una acusación cómo no vamos a actuar. Una cosa es proteger a la institución diciendo la verdad y actuando con rectitud y otra cosa es blindar, proteger a una institución con el uso de la mentira o de la complicidad, eso no lo hacemos”.

-¿El comandante supremo de las fuerzas armadas, usted, no encubriría a una institución como el ejército?

-Nunca, pero no solo con ejército, con nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.

Operación silencio

La mayoría de la información relevante sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, recopilada por el Ejército antes, durante y después de los sucesos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fue “ocultada” por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el expediente sobre ese caso que fue integrado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Conocidos por Proceso, diferentes elementos probatorios en poder de la FGR indican que, en mayo de 2022, a raíz de las reiteradas solicitudes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional ordenó a todas las unidades de la Sedena enviarle la “información física” que tuvieran sobre de la desaparición de los 43 normalistas.

Esa información, que el Ejército ha negado a la CoVAJ –en los últimos meses, ya con el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador–, fue “concentrada” y “resguardada” en las instalaciones del Centro Militar de Comunicaciones (CMC) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, ubicado en el Campo Militar 37-C, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, dijeron a la FGR testigos de esos hechos.

Los testimonios y pruebas documentales en poder de la Fiscalía indican, además, que la Sedena decidió cambiar todas las terminales y equipos de cómputo de los analistas de inteligencia que han procesado información del caso Ayotzinapa, para evitar que integrantes de la CoVAJ encontraran esos datos digitales en caso de que el presidente López Obrador ordenara darles acceso a ellos.

Esa información digital se almacenó en los servidores que se encuentran en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (CMI), expusieron testigos a un fiscal de la FGR, quienes probablemente ahora se encuentran refugiados en otro país.