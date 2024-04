Estas son las instituciones educativas que no pedirán tesis para titularse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que –por medio del Acuerdo 286–los estudiantes podrán obtener su certificado o título profesional a través de procesos de acreditación de conocimientos.

Los estudiantes beneficiarios de la medida son los que iniciaron estudios y no los concluyeron; que acreditaron la totalidad de créditos de un plan y programa de estudios, pero no obtuvieron el documento académico respectivo; que no realizaron estudios formales, pero han adquirido conocimientos, habilidades y destrezas en la práctica laboral o son autodidactas.

La SEP cuenta con un listado de las instituciones evaluadoras, así como de las carreras participantes en esta modalidad.

Sólo las que aparecen en el documento pueden otorgar el documento de validación a través de este tipo de acreditación.

EDUCEM (Asociación para el Desarrollo Educativo Integral, A.C.)

Centro de Evaluación Profesional (Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas, S.C.)

Centro Escolar EULER, S.C.

CIAAC (Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil)

CESUVER (Univer de Veracruz, A.C.)

CEULVER (Centro Universitario Latino Veracruz, A.C.)

CONAIP (Colegio Nacional de Integración Profesional, S.C.)

Colegio Rousier, S.CColegio Springfield campus Metepec, S. C. Centro de Evaluación y Certificación “Crea y Evalúa”, S.C. (Universidad Jannette Klein)

Instituto Especializado en Computación y Administración, Gauss Jordan A.C.

Instituto José Ortega Marañón, Capítulo México, A.C.

Instituto Universitario del Tercer Milenio, S.C.

Línea de Cambio, A.C.

Universidad del Valle de Atemajac UNIVA (Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C.)

Universidad Panamericana (Centros Culturales de México, A.C.)

UKS (Universal Kavaliet Services, S.C.)

Para conocer los pasos a seguir para obtener el certificado o título se puede acceder al siguiente link: https://dgair.sep.gob.mx/acreditacion

Para más información sobre las escuelas y carreras, avaladas por la SEP, se puede acceder al siguiente link.