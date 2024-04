JUFED advierte riesgos de reforma a la Ley de Amparo impulsada por Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Magistrados y jueces federales advirtieron que la iniciativa de reforma aprobada ayer por el Senado de la República que limita la concesión de suspensiones de amparo con efectos generales, puede afectar especialmente a grupos vulnerables.

A través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), señalaron que la iniciativa de reforma vulnera el derecho de acceso a la justicia y de no discriminación pues, de convertirse en una realidad, se daría un trato desigual a quienes sin acudir al amparo se ven afectados por una ley que posteriormente puede resultar contraria a la Constitución.

Avanza la reforma a la Ley de Amparo para que jueces no frenen nuevas leyes

Proceso informó ayer que la iniciativa de reforma, impulsada por el morenista Ricardo Monreal, fue avalada con 19 votos a favor y 13 en contra por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República y busca evitar que los jueces federales frenen temporalmente (en suspensión provisional o definitiva) la aplicación o entrada en vigor de leyes cuando son impugnadas mediante juicios de amparo mientras dictan sus sentencias definitivas.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara Alta para ser discutido y votado por el Pleno la próxima semana.

La JUFED señaló que la reforma no sólo afectaría directamente a los ciudadanos sino también impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, el principio de progresividad de los Derechos Humanos contenido en la Constitución y previsto en las Convenciones internacionales firmadas y ratificadas por México.

“Tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo permite a la persona juzgadora establecer si se han violado o no derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general; previo a esta determinación, la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, estas no sean aplicadas o ejecutadas en perjuicio de las personas”, señaló la Asociación.

“Con respeto al principio de División de Poderes, JUFED hace un atento llamado a las y los legisladores federales para que esta iniciativa de reformas se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos”.