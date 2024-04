AMLO propone que se apruebe una reforma legal para beneficiar desde mayo a pensionados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para que en mayo de este año los primeros trabajadores jubilados se puedan beneficiar del fondo que propone el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que en el Legislativo se apruebe una reforma legal, para no esperar la constitucional que también buscarán que se apruebe.

Indicó que esta reforma, que esperen quede lista antes de las elecciones del 2 de junio, se analizó en comisiones, “y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir que se cuenta con este fondo, se constituyó y empieza a funcionar”.

Aunque es importante que se consolide en reforma constitucional, dijo que “queremos hacerlo ya, lo más pronto posible; sin embargo no se retira la reforma constitucional”.

Se tendrá que consolidar dicho fondo “va a depender del nuevo gobierno, que cuiden que no se deje de alimentar”.

También admitió que las utilidades que se obtendrán de obras como el Tren Maya o Mexicana de Aviación tomarán tiempo, pero será una fuente de dinero para el fondo para las pensiones; insistió en que el gobierno se quede con ese dinero para las pensiones y no en las afores.

“De manera simplista y de mala fe dicen los expertos y los que no nos quieren: ‘¿Cuándo va a haber utilidades en Mexicana? ¿Cuándo van a haber utilidades en el tren maya?’ Pues sí, sí a van a haber utilidades, no en el corto plazo porque cualquier empresa requiere de tiempo para consolidarse, para llegar a un punto de equilibro”, indicó.

Enfatizó que “lo importante es que lo estamos dejando documentado porque el Tren Maya, el Transístmico, todo se está haciendo con presupuesto pública, no es deuda”.

Reiteró en la aclaración de que “las cuentas individuales de afores son intocables, tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores, no somos iguales a los saqueadores de antes”.

“Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores sino para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más”, agregó.

Lo que se ha manejado en torno a que se quitará dinero de las afores, dijo, es manipulación “porque son muy torpes, no se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras me permite a mi recordar lo que hizo Zedillo” y ahora se busca “crear un fondo compensatorio para que quien se jubile con estas leyes anti laborales la de Zedillo, Calderón y asociados puedan recibir una cantidad mayor, estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo”.

Sin embargo, explicó cómo es que el gobierno pedirá que las afores regresen el dinero de cuentas que no sean reclamadas y se concentrarán en un fondo, especial, compensatorio que lo manejará el Banco de México.

“Las afores se quedan con dinero que trabajadores no reclaman y ya está establecido que se deben devolver al Seguro Social pero no lo hacen. Lo que queremos es que quede establecido para que una parte de esos recursos que tienen que ver con cuentas individuales sino son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón y las burocracias y todo eso que no se lo queden las afores ya está en la ley, lo tienen que devolver al seguro social y no lo hace. Han devuelto mil millones y tienen como 40 mil”.