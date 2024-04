AMLO recibe felicitación de PETA por gatos de Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La controversial organización felicitó y envió un agradecimiento al mandatario por esterilizar y declarar “activos fijos vivos” a los felinos de Palacio Nacional.

Personas por el Trato Ético de los animales (PETA) Latino emitió un comunicado en el que reconoció al presidente López Obrador por otorgarles un estatus de protección, el cual asegura su cuidado y atención médica de por vida.

Los 19 gatos fueron inventariados, registrados y esterilizados como parte de la medida.

Un regalo de delicias veganas, así como juguetes para gatos, están en camino al presidente Andrés Manuel López Obrador”, informó PETA sobre el agradecimiento que envió al jefe del ejecutivo.

Así mismo, Ingrid Newkirk, presidenta de la organización le envió una carta al mandatario:

“En todo México, millones de animales sin hogar luchan por sobrevivir en las calles, donde se encuentran a merced de las condiciones climáticas y son vulnerables a ser atropellados por coches o atacados por otros animales o personas crueles. Muchos mueren lentamente y con dolor debido a enfermedades, lesiones, deshidratación o inanición”. Esterilizar la mayor cantidad posible de animales es la forma más efectiva de combatir esta crisis, ya que hay muchos más animales sin hogar de los que pueden ser adoptados”.

“¡Cada animal es alguien!” concluyó la polémica organización, cuyas prácticas –presuntamente– poco éticas han sido objeto de críticas durante más de veinte años, como en el caso del alto número de sacrificios animales que han realizado, los cuales llegaron a alcanzar el 95% en su refugio, según admitió la misma organización en 2012.

Para 2014 –de acuerdo con sus registros– recibieron 1% del número total de animales llevados a refugios públicos y privados en el estado de Virginia, Estados Unidos, de los cuales –PETA– sacrificó a 2.455, o sea, el 81%, reportó el medio “The Washington Post”.

Otras controversias en las que se ha encontrado la organización son: creación de contenido violento dirigido a niños, como videojuegos o distribución de panfletos en los que acusaban a los padres de los niños de matar animales “Tu papi mata animales” (“Your daddy kills animals”, en el original).

También realizaron la campaña “Holocausto en tu plato” (“Holocaust on Your Plate”), comparando las imágenes de campos de concentración con cadáveres de animales para consumo humano; de igual manera compararon a víctimas de esclavitud y linchamientos en Estados Unidos con la exposición “¿Los animales son los nuevos esclavos?” (“Are Animals the New Slaves?”), entre otras.

PETA también ha sido criticada por su diseminación de información sin bases científicas, como con la campaña “Got Autism?”, haciendo referencia a una campaña publicitaria para promover el consumo de leche en Estados Unidos. La organización señaló: "Los estudios han demostrado un vínculo entre la leche de vaca y el autismo”.

En 2020, durante la pandemia, publicaron en Twitter (ahora X): “Carnívoro es un anagrama de coronavirus. ¿Coincidencia? ¡Creemos que NO!”.

https://www.petalatino.com/medios/comunicados-de-prensa/miauchas-gracias-amlo-recibe-un-gran-agradecimiento-de-parte-de-peta-latino-por-esterilizar-y-declarar-a-los-gatos-del-palacio-como-activos-fijos-vivos/