Investigación a Zaldívar es “persecución política, una venganza y un acto autoritario”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como una “persecución política”, una “venganza” y un acto “autoritario”, calificó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, la investigación que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el integrante de su grupo de asesores y ministro en retiro, Arturo Zaldívar.

“Parece una venganza, en efecto, parece una venganza. Entonces, pues por eso, nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial, porque es mejor la democracia. Siempre es mejor la democracia”, consideró. Luego, expresó su total apoyo al ministro.

En entrevista, luego de un mitin en Ensenada, Baja California, la morenista aseguró que la orden que dio la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, de hacer la investigación “no tiene sustento”.

Y agregó: “Pues por lo que escuché al ministro Zaldívar, en una entrevista y lo que he visto, es que no tiene sustento, que está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que, además, no solo es contra Zaldívar, sino contra jueces que han sido honestos. O sea, ahora la Suprema Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley, que hace la Cuarta Transformación”.

Sheinbaum Pardo aseguró que, así como es “autoritario” pedir que bajen de internet las conferencias “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador, “pues no hay nada más autoritario que ahora perseguir jueces por su decisión honesta. Entonces hay que ver cómo avanza, pero me parece que sería, sería un antecedente terrible”.

La prensa preguntó a la aspirante presidencial si coincidía con el ministro Zaldívar, quien coordina la mesa de Justicia en los “Diálogos por la Transformación”, de que la investigación es una venganza de la ministra Piña en su contra; ella cuestionó:

“A ver, cómo una investigación de la Suprema Corte que se traduce, vamos a ver si, porque todavía no sale algo formal, un comunicado formal de la Suprema Corte, pero de ser así, ¿cómo una investigación con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte, que lleva directamente nombre y apellido? No solo al ministro Zaldívar, sino a otros jueces”.

Luego, consideró que “sí, es totalmente fuera de derecho; lo que queremos es una Suprema Corte que se dedique a la justicia y no que se dedique a una persecución política”.

Sobre cómo será su relación con la ministra Piña, en caso de ganar la Presidencia de la República, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró: “Yo espero que la Suprema Corte reaccione, porque de seguir en esta actitud en donde ahora son Legislativo, ahora son perseguidores, pues es que no puede ser un Poder Judicial en un país democrático así”.

Por lo pronto, dijo, “sí, apoyamos al ministro porque esta es una persecución política, no tiene nada que ver con su historia”.

Claudia Sheinbaum añadió que, si se ratifican dichas denuncias, “lo que muestra es que hay una politización a favor del grupo conservador de la Suprema Corte, no hay mejor demostración que esa”.

Sin dar nombres, soltó: “Creo que les afectó que hayamos ganado el debate. Nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo y la verdad, es que sea en todo caso, una campaña de propuestas, no de este esquema de buscar a toda costa que triunfe a alguien que ya está derrotado”.

Apenas la semana pasada. Sheinbaum Pardo dejó a la deriva a su colaborador Arturo Zaldívar cuando en la prensa se cuestionó que, pese al discurso de austeridad republicana, el ministro en retiro recibe 192 mil pesos de pensión. “Yo soy candidata. Él tiene que explicarlo”, respondió escueta.

Bajar conferencia del 5 de febrero…

Sobre la nueva petición de la oposición de quitar de internet la conferencia del presidente López Obrador del pasado 5 de febrero, cuando presentó sus propuestas de reformas constitucionales que engloban el llamado “Plan C”, la candidata presidencia de Morena soltó:

“Ay, la verdad es que ya. Ahora sí, que sin comentarios. O sea, por sí mismo se muestra. Además, es antes de que iniciara la campaña, ¿no? Entonces, ¿por qué algo que se dijo antes del inicio de campaña van a tener que bajarlo?”.

-¿A mitad de la campaña sigue teniendo confianza en el árbitro electoral de cara a los comicios?

-Siempre lo hemos dicho: Nosotros tenemos confianza en el pueblo.